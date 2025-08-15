Двоє чоловіків і одна жінка продали 27 "гуманітарних" автівок

У ході досудового розслідування з’ясовано, що група ділків із трьох осіб організувала ввезення з країн Європи та продала 27 автівок гуманітарного призначення. Про це сповістила Рівненська обласна прокуратура.

Усім трьом особам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів та умисному ухиленні від сплати податків. Упродовж 2024-2025 років вони налагодили схему продажу автівок, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Ролі та обов’язки у підозрюваних були заздалегідь розподілені. Один з них, маючи листи від двох благодійних організацій, підшукував у Європі автомобілі. Вибиралися марки й моделі під необхідний попит та актуальні запити на ринку.

Двоє інших учасників організованого контрабандно-волонтерського угрупування переганяли техніку в Україну, декларуючи на кордоні машини як благодійну допомогу військовим.

Псевдоволонтери надавали свідомо неправдиві митні декларації, чим приховували транспорт від митного контролю. Надалі ці автівки ділки продавали, а прибуток ділили між собою.

Слідством встановлено, що підозрювані ввезли до України 27 транспортних засобів, з-поміж яких переважали седани, позашляховики та мікроавтобуси. Орієнтовно від продажу за ринковою вартістю такої кількості транспорту отримали більш як 4,1 млн грн.

Фото: Рівненська прокуратура

При цьому бюджет недотримав 4,9 млн грн, оскільки збитки нанесено від несплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість.

За ухваленням суду фігурантів узяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі від 302 тис. грн до 711 тис. грн на загальну суму понад 1,5 млн грн. За усіх трьох заставу внесли й вони вийшли з-під варти.