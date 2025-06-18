Двухместный электромобиль за 20 000 евро получил кондиционер и держатель для смартфона

Начало летнего сезона компания Micro Mobility Systems начала с анонса не одной, а сразу двух новых версии своего ретро-футуристического электромобиля. Обе модели разрабатывались для улучшения летних городских поездок.

Одна версия обеспечивает необходимую дозу комфорта благодаря полноценной системе кондиционирования воздуха, а другая уже без окон – создает свежую атмосферу пляжного багги под открытым небом. Об этом пишет electrek.co.

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Microlino с кондиционером дает водителям возможность оставаться в свежей прохладе, не опуская окна. В рамках нового пакета "COOL & Connect" обновление включает не только кондиционер, но и премиальный салон, держатель для смартфона и Bluetooth-колонку.

Обновление предлагается как для моделей Microlino условно среднего, так и для длинного класса в соответствии с моделью. Это делает ультракомпактный электромобиль удобным для ежедневного использования в теплом климате.

Фото: Microlino

Microlino Spiaggina с открытым верхом пойдет ограниченным тиражом. Он без боковых и задних окон, с брезентовой крышей. В таком виде он напоминает пляжного круизера. Мини-кар доступен в эксклюзивных цветах Portofino Blue и Sardinia Sage, с веганскими кожаными сиденьями в стиле яхт и аккумулятором емкостью 10,5 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 177 км.

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Spiaggina не очень практична для круглогодичного использования, но все зависит от того, в какой климатической зоне живет владелец. Но как летний автомобиль его трудно превзойти. И это по цене 24 990 евро.

Фото: Microlino

Впрочем, базовая модель в цене немного скромнее – 19 990 евро. Версия L6e с вдвое меньшей скоростью 45 км/ч стоит 17 990 евро.

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Напомним, классический автомобиль-пузырь образца модных автомобилей 1950-х годов имеет всего два места – водитель и пассажир. Вход через одну дверь на передних петлях. Несмотря на круглый руль, он технически классифицируется в Европе как квадроцикл, статус автомобиля не получил. Однако он имеет автомобильные сиденья, ремни безопасности, упомянутый выше руль и другие аксессуары, присущие автомобилям.

Он не заменит семейный внедорожник, но для передвижения по городам такое транспортное средство с нулевым уровнем выбросов и максимальным шармом трудно превзойти. Сейчас его привлекательность еще больше возрастает из-за появления кондиционера.

Фото: Microlino