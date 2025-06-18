Двомісний електромобіль за 20 000 євро отримав кондиціонер та тримач для смартфону

Початок літнього сезону компанія Micro Mobility Systems розпочала з анонсу не однієї, а відразу двох нових версії свого ретро-футуристичного електромобіля. Обидві моделі розроблялися для покращення літніх міських поїздок.

Одна версія забезпечує необхідну дозу комфорту завдяки повноцінній системі кондиціонування повітря, а вже інша без вікон – створює свіжу атмосферу пляжного багі просто неба. Про це пише electrek.co.

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Microlino з кондиціонером дає водіям можливість залишатися у свіжій прохолоді, не опускаючи вікна. В рамках нового пакета "COOL & Connect" оновлення включає не лише кондиціонер, але й преміальний салон, тримач для смартфона та Bluetooth-колонку.

Оновлення пропонується як для моделей Microlino умовно середнього, так і для довгого класу відповідно до моделі. Це робить ультракомпактний електромобіль зручнішим для щоденного використання у теплому кліматі.

Фото: Microlino

Microlino Spiaggina з відкритим верхом піде обмеженим тиражем. Він без бічних та задніх вікон, з брезентовим дахом. У такому вигляді він нагадує пляжного круїзера. Мінікар доступний в ексклюзивних кольорах Portofino Blue та Sardinia Sage, з веганськими шкіряними сидіннями в стилі яхт та акумулятором місткістю 10,5 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 177 км.

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Spiaggina не дуже практична для цілорічного використання, але все залежить від того, в якій кліматичній зоні живе власник. Але як літній автомобіль його важко перевершити. І це за ціною 24 990 євро.

Фото: Microlino

Втім базова модель в ціні трохи скромніша – 19 990 євро. Версія L6e з вдвічі меншою швидкістю 45 км/год коштує 17 990 євро.

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Нагадаємо, класичний автомобіль-бульбашка зразка модних автомобілів 1950-х років має всього два місця – водій та пасажир. Вхід через одні двері на передніх петлях. Попри кругле кермо, він технічно класифікується у Європі як квадроцикл, статус автомобіля не отримав. Однак він має автомобільні сидіння, ремені безпеки, згадане вище кермо та інші аксесуари, притаманні автомобілям.

Він не замінить сімейний позашляховик, але для пересування містами такий транспортний засіб з нульовим рівнем викидів та максимальним шармом важко перевершити. Нині його привабливість ще більше зростає через появу кондиціонера.

Фото: Microlino