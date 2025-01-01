ЕС предлагает отменить плату за проезд для коммерческих электромобилей до 2031 года

Это должно стимулировать и поддерживать конкурентоспособность так называемых транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Правительство ЕС, то есть Комиссия, предлагает продлить текущий период освобождения с 31 декабря 2025 года до 30 июня 2031 года.

Как говорится в официальном сообщении на странице ЕС Mobility and Transport, такое решение должно стимулировать перевозчиков инвестировать в тяжелые транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. Эта технология касается транспортных средств, работающих на электроэнергии или водороде.

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По данным Европейской комиссии, шестилетнее освобождение от уплаты дорожных сборов должно сделать электрогрузовики более привлекательными для перевозчиков, что улучшит и экономию, и экологию. Например, согласно немецким тарифам, при годовом пробеге 120 000 километров, переход с дизельного двигателя Евро-6 на электрогрузовик позволит сэкономить более 40 000 евро в год на дорожных сборах.

Сумма вроде и большая, но эти 40 000 евро никак не вписываются в разницу стоимости машин. Сегодня аккумуляторный магистральный тягач стоит около 300-350 тысяч евро, что в три, а то и в четыре раза дороже дизельного варианта.

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Отмена дорожных сборов и платы за инфраструктуру усилит экономическую обоснованность этих транспортных средств. Комиссия отмечает, что предложенный период действия освобождения будет синхронизировано с целевым показателем ЕС по выбросам CO2 для новых тяжелых транспортных средств, который предусматривает сокращение на 43% до 2030 года (по сравнению с 2020 годом).

Предложенный период действия освобождения будет синхронизировано со стандартами ЕС по выбросам CO 2 для новых тяжелых транспортных средств, которые имеют целью сократить выбросы на 43% к 2030 году.

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"Нам нужно создать надлежащие условия для поддержки европейских компаний и вознаградить тех, кто первыми начал переход к низкоуглеродной экономике. Продолжая период действия освобождения, мы обеспечиваем мощный бизнес-стимул для промышленности инвестировать в транспортные средства с нулевым уровнем выбросов и уменьшать выбросы от дорожного транспорта. Это важно как для наших компаний, так и для наших климатических целей", – заявил комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.