ЄС пропонує скасувати плату за проїзд для комерційних електромобілів до 2031 року

Це має стимулювати та підтримувати конкурентоспроможність так званих транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Уряд ЄС, тобто Комісія, пропонує продовжити поточний період звільнення з 31 грудня 2025 року до 30 червня 2031 року.

Як йдеться в офіційному повідомленні на сторінці ЄС Mobility and Transport, таке рішення має стимулювати перевізників інвестувати у важкі транспортні засоби з нульовим рівнем викидів. Ця технологія стосується транспортних засобів, що працюють на електроенергії або водні.

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За даними Європейської комісії, шестирічне звільнення від сплати дорожніх зборів повинно зробити електровантажівки привабливішими для перевізників, що покращить і економію, і екологію. Наприклад, згідно з німецькими тарифами, при річному пробігу 120 000 кілометрів, перехід з дизельного двигуна Євро-6 на електровантажівку дозволить заощадити понад 40 000 євро на рік на дорожніх зборах.

Сума наче й велика, але ці 40 000 євро аж ніяк вписуються у різницю вартості машин. Сьогодні акумуляторний магістральний тягач коштує близько 300-350 тисяч євро, що втричі, а то й у чотири рази дорожче за дизельний варіант.

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Скасування дорожніх зборів та плати за інфраструктуру посилить економічну обґрунтованість цих транспортних засобів. Комісія зазначає, що запропонований період дії звільнення буде синхронізовано з цільовим показником ЄС щодо викидів CO2 для нових важких транспортних засобів, який передбачає скорочення на 43% до 2030 року (порівняно з 2020 роком).

Запропонований період дії звільнення буде синхронізовано зі стандартами ЄС щодо викидів CO 2 для нових важких транспортних засобів, які мають на меті скоротити викиди на 43% до 2030 року.

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"Нам потрібно створити належні умови для підтримки європейських компаній та винагородити тих, хто першими розпочав перехід до низьковуглецевої економіки. Продовжуючи період дії звільнення, ми забезпечуємо потужний бізнес-стимул для промисловості інвестувати в транспортні засоби з нульовим рівнем викидів та зменшувати викиди від дорожнього транспорту. Це важливо як для наших компаній, так і для наших кліматичних цілей", – заявив комісар зі сталого транспорту та туризму Апостолос Ціцікостас.