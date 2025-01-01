Штрафи в мільярд євро автовиробники ЄС не витримають

Саме такий прогноз озвучив генеральний директор Scania та Traton Group і нинішній голова Ради комерційних транспортних засобів ACEA (Європейської асоціації виробників автомобілів) Крістіан Левін. За його словами, європейські виробники вантажівок не витримають космічні штрафи в мільярд євро, що загрожують їм у разі невиконання вимог.

Як це не прикро, але ті наслідки поширяться далеко за межі заводів. На цьому акцентує trailer.se, який публікує інтерв'ю з керівником Асоціації автовиробників. Сьогодні ж проблема ще тільки вимальовується, але її наслідки вже починають прослідковуватися. А все тому, що відповідно до чинного законодавства виробники вантажівок повинні до кінця десятиліття скоротити на транспорті середні викиди CO₂ на 45 відсотків відносно рівня 2020 року.

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Невиконання цієї мети призведе до штрафу у розмірі 4 250 євро за кожен грам CO₂ на транспортний засіб. Якщо вдатися до арифметики простих підрахунків, то це веде до штрафів у розмірі до 1 мільярда євро на виробника.

"Ми є основою суспільства. Транспорт – це причина, чому Європа така ефективна. Якщо ми втратимо свою конкурентоспроможність як галузь, ми втратимо робочі місця, логістичні потужності та свою позицію світового лідера ринку", – заявляє Крістіан Левін, який наразі є головою тієї частини ACEA, що об'єднує виробників важких вантажівок.

Згідно з чинним законодавством, виробники вантажівок повинні скоротити середні викиди CO₂ зі своїх автопарків на 45 відсотків порівняно з рівнями 2020 року до кінця десятиліття. Невиконання цієї мети призведе до штрафу в розмірі 4250 євро за грам CO₂ на транспортний засіб, що може призвести до штрафів у розмірі до 1 мільярда євро на виробника.

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Нинішній парк акумуляторних електромобілів становлять лише 3,5 відсотка від загального ринку важких вантажівок Євросоюзу. Цю частку потрібно збільшити вдесятеро. Електромобілі на акумуляторах повинні становити 35 відсотків протягом лише чотирьох з половиною років.

Решта, близько 10 відсотків від загальної цілі в 45 відсотків, буде досягнута завдяки вдосконаленню силових агрегатів та аеродинаміки. Деякі країни ЄС, такі як Швеція та Нідерланди, є лідерами в електрифікації, але інші, такі як Польща та Іспанія, значно відстають.

На думку Крістіана Левіна, сьогодні в ЄС менш як 1000 місць, де важкі вантажівки можуть заряджатися, і більшість із них не мають зарядних станцій потужністю мегават, необхідних для перевезень на далекі відстані. Однак справжнім вузьким місцем є підключення до електромережі.

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"Навіть у моїй рідній країні, Швеції, прокладання кабелю в землю може зайняти десять років. Йдеться не лише про будівництво зарядних пристроїв, а й про підведення до них електроенергії, а процес отримання дозволів не працює", – додає Левін.

Для транспортних компаній перехід на електромобілі є обґрунтованим лише за умови виправдання економічної ситуації, чого сьогодні часто не виправдовує себе.

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Наразі ACEA надіслала офіційного листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн з проханням про термінові переговори та якомога швидше переглянути цільовий показник на 2030 рік.