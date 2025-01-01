Штрафы в миллиард евро автопроизводители ЕС не выдержат

Именно такой прогноз озвучил генеральный директор Scania и Traton Group и нынешний председатель Совета коммерческих транспортных средств ACEA (Европейской ассоциации производителей автомобилей) Кристиан Левин. По его словам, европейские производители грузовиков не выдержат космические штрафы в миллиард евро, грозящие им в случае невыполнения требований.

Как это ни прискорбно, но те последствия распространятся далеко за пределы заводов. На этом акцентирует trailer.se, который публикует интервью с руководителем Ассоциации автопроизводителей. Сегодня же проблема еще только вырисовывается, но ее последствия уже начинают прослеживаться. А все потому, что в соответствии с действующим законодательством производители грузовиков должны до конца десятилетия сократить на транспорте средние выбросы CO₂ на 45 процентов относительно уровня 2020 года.

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Невыполнение этой цели приведет к штрафу в размере 4 250 евро за каждый грамм CO₂ на транспортное средство. Если прибегнуть к арифметике простых подсчетов, то это ведет к штрафам в размере до 1 миллиарда евро на производителя.

"Мы являемся основой общества. Транспорт – это причина, почему Европа такая эффективная. Если мы потеряем свою конкурентоспособность как отрасль, мы потеряем рабочие места, логистические мощности и свою позицию мирового лидера рынка", – заявляет Кристиан Левин, который сейчас является председателем той части ACEA, объединяющей производителей тяжелых грузовиков.

Согласно действующему законодательству, производители грузовиков должны сократить средние выбросы CO₂ из своих автопарков на 45 процентов по сравнению с уровнями 2020 года до конца десятилетия. Невыполнение этой цели приведет к штрафу в размере 4250 евро за грамм CO₂ на транспортное средство, что может привести к штрафам в размере до 1 миллиарда евро на производителя.

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Нынешний парк аккумуляторных электромобилей составляют лишь 3,5 процента от общего рынка тяжелых грузовиков Евросоюза. Эту долю нужно увеличить в десять раз. Электромобили на аккумуляторах должны составлять 35 процентов в течение всего четырех с половиной лет.

Остальные, около 10 процентов от общей цели в 45 процентов, будет достигнута благодаря совершенствованию силовых агрегатов и аэродинамики. Некоторые страны ЕС, как Швеция и Нидерланды, являются лидерами в электрификации, но другие, как Польша и Испания, значительно отстают.

По мнению Кристиана Левина, сегодня в ЕС менее 1000 мест, где тяжелые грузовики могут заряжаться, и большинство из них не имеют зарядных станций мощностью мегаватт, необходимых для перевозок на дальние расстояния. Однако настоящим узким местом является подключение к электросети.

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"Даже в моей родной стране, Швеции, прокладка кабеля в землю может занять десять лет. Речь идет не только о строительстве зарядных устройств, но и о подведении к ним электроэнергии, а процесс получения разрешений не работает", – добавляет Левин.

Для транспортных компаний переход на электромобили является обоснованным только при условии оправдания экономической ситуации, чего сегодня часто не оправдывает себя.

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Сейчас ACEA направила официальное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой о срочных переговорах и как можно скорее пересмотреть целевой показатель на 2030 год.