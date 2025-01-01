Еще один мобильный стабилизационный медцентр везут в Украину

Как говорится в пресс-релизе производителя, модульный комплекс в транспортном режиме базируется на трех грузовиках с прицепами. Коробчатые надстройки на автомобильном шасси с правого борта можно расширять. Такая трансформация на месте развертывания полевого медцентра спасения позволяет увеличивать полезную площадь модуля.

Между модулями на шасси предусмотрены герметичные переходы. Они не пропускают холод, дождевые или снежные осадки, обеспечивая комфортную температуру внутри переходов и в помещениях. Кроме этого, для облегчения транспортировки лежачих пациентов на высоту колесной платформы предусмотрены лифты, благодаря чему можно без посторонней помощи поднять носилки на борт.

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В смонтированном виде с элементами расширения такая комплектация образует полноценный медицинский центр типа Role 2 с различными зонами, включая сортировку, неотложную помощь, рентгенографию, операционную и отделение интенсивной терапии.

Иллюстрация: Rheinmetall

Оснащенный генератором и резервуаром для воды, контейнер поставки (на иллюстрации вверху он отцеплен и стоит сбоку) позволяет системе "под ключ" работать автономно в течение не менее 48 часов.

Rheinmetall не только поставляет мобильные полевые мобильные стабилизационные пункты, но и проводит обучение наших армейских медиков и водителей-механиков на базе специального Центра Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Мекенбойрене.

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Наши армейцы в короткий срок подготовки приобретают опыт быстрого развертывания, настройки и введения пункта медицинской помощи к работе в полевых условиях.

Внутренняя комплектация такая же, как и в стационарах, но в меньших масштабах. Коллаж: Авто24 с фото Rheinmetall

Для обеспечения быстрого и профессионального лечения раненых бойцов медики осваивают образцы мобильного оборудования. Здесь несколько меньше по размерам, но по принципу действия схожи со стационарными рентгеновские аппараты Siemens Healthineers, аппараты искусственной вентиляции легких и тому подобное. Инструментарий практически не отличается от того, что есть в комплектации стационарных операционных блоков или манипуляционных.

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Благодаря внедрению четвертой системы Rheinmetall и обучению медицинского и технического персонала медицинское обслуживание украинских защитников в прифронтовой зоне значительно улучшится. Главное, такие мобильные комплексы позволяют очень быстро оказывать помощь тяжелораненым солдатам вблизи линии фронта.

Поднять лежачего раненого на борт модуля поможет подъемник грузоподъемностью 250 кг, аналог лифта в стационаре. Фото: Rheinmetall

Пациентов стабилизируют и готовят к транспортировке в другие медицинские подразделения для дальнейшего лечения в ближних полевых госпиталях или в стационарных учреждениях глубокого тыла.

Ожидается, что дальнейшие поставки и учебные курсы будут внедрены и дальше. График составлен до конца 2026 года.