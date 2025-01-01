Ще один мобільний стабілізаційний медцентр везуть в Україну

Як йдеться у пресрелізі виробника, модульний комплекс у транспортному режимі базується на трьох вантажівках з причепами. Коробчасті надбудови на автомобільному шасі з правого борту можна розширювати. Така трансформація на місці розгортання польового медцентру порятунку дозволяє збільшувати корисну площу модуля.

Між модулями на шасі передбачені герметичні переходи. Вони не пропускають холод, дощові чи снігові опади, забезпечуючи комфортну температуру всередині переходів та у приміщеннях. Окрім цього, для полегшення транспортування лежачих пацієнтів на висоту колісної платформи передбачено ліфти, завдяки чому можна без сторонньої допомоги підняти ноші на борт.

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У змонтованому вигляді з елементами розширення така комплектація утворює повноцінний медичний центр типу Role 2 з різними зонами, включаючи сортування, невідкладну допомогу, рентгенографію, операційну та відділення інтенсивної терапії.

Ілюстрація: Rheinmetall

Оснащений генератором та резервуаром для води, контейнер постачання (на ілюстрації вгорі він відчеплений і стоїть збоку) дозволяє системі "під ключ" працювати автономно протягом щонайменше 48 годин.

Rheinmetall не тільки постачає мобільні польові мобільні стабілізаційні пункти, але й проводить навчання наших армійських медиків та водіїв-механіків на базі спеціального Центру Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Мекенбойрені.

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Наші армійці в короткий термін вишколу набувають досвіду швидкого розгортання, налаштування та введення пункту медичної допомоги до роботи в польових умовах.

Внутрішня комплектація така ж, як і в стаціонарах, але в менших масштабах. Колаж: Авто24 з фото Rheinmetall

Для забезпечення швидкого та професійного лікування поранених бійців медики опановують зразки мобільного обладнання. Тут дещо менші за розмірами, але за принципом дії схожі зі стаціонарними рентгенівські апарати Siemens Healthineers, апарати штучної вентиляції легень тощо. Інструментарій практично не відрізняється від того, що є у комплектації стаціонарних операційних блоків чи маніпуляційних.

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Завдяки впровадженню четвертої системи Rheinmetall та навчанню медичного й технічного персоналу медичне обслуговування українських захисників у прифронтовій зоні значно покращиться. Головне, такі мобільні комплекси дозволяють дуже швидко надавати допомогу важкопораненим солдатам поблизу лінії фронту.

Підняти лежачого пораненого на борт модуля допоможе підіймач вантажністю 250 кг, аналог ліфта в стаціонарі. Фото: Rheinmetall

Пацієнтів стабілізують та готують до транспортування до інших медичних підрозділів для подальшого лікування в ближніх польових шпиталях чи у стаціонарних закладах глибокого тилу.

Очікується, що подальші постачання та навчальні курси будуть впроваджені й далі. Графік складено до кінця 2026 року.