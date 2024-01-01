Еще один производитель электрических авто близок к банкротству

Близкие к Nikola источники подтвердили рассмотрение о начале банкротства, для чего привлечено юридическую компанию и финансовых консультантов. Об этом в деталях начал выяснять Bloomberg.

На конкретный вопрос Bloomberg с уточнением деталей этого факта представитель Nikola сказал, что компания "оценивает различные варианты", включая "финансирование как часть реструктуризации".

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Сейчас акции компании упали на 45% до 41 цента. Но в Nikola рассказали Bloomberg, что "неустанно" работают над привлечением капитала, чтобы предотвратить продажу компании.

Часть финансовых проблем Nikola связана с проблемами электрических грузовиков, которые были отозваны в 2023 году после того, как пожары двигателей остановили продажи.

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Затем компания столкнулась со слабой реализацией. За первые девять месяцев 2024 года Nikola продала около 200 своих водородных электрических полугрузовиков. В октябре компания заявила, что имеет достаточно наличных денег для финансирования обязательств в течение первого квартала, но не дальше.

Nikola искала различные пути, чтобы укрепить свои средства, пройдя несколько раундов увольнений. В декабре компания подала заявку на продажу акций на сумму до 100 миллионов долларов.

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Сейчас главной проблемой "Никогда" является отсутствие средств для текущей деятельности, из-за чего продолжение производства грузовиков невозможно.