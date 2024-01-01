Ще один виробник електричних авто близький до банкрутства

Близькі до Nikola джерела підтвердили розгляд про початок банкрутства, для чого залучено юридичну компанію та фінансових консультантів. Про це в деталях почав з'ясовувати Bloomberg.

На конкретне запитання Bloomberg з уточненням деталей цього факту представник Nikola сказав, що компанія "оцінює різні варіанти", включаючи "фінансування як частину реструктуризації".

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Нині акції компанії впали на 45% до 41 цента. Але в Nikola розповіли Bloomberg, що "невпинно" працюють над залученням капіталу, щоб запобігти продажу компанії.

Частина фінансових проблем Nikola пов’язана з проблемами електричних вантажівок, що були відкликані у 2023 році після того, як пожежі двигунів зупинили продажі.

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Потім компанія зіткнулася зі слабкою реалізацію. За перші дев'ять місяців 2024 року Nikola продала близько 200 своїх водневих електричних напіввантажівок. У жовтні компанія заявила, що має достатньо готівки для фінансування зобов'язань протягом першого кварталу, але не далі.

Nikola шукала різні шляхи, щоб зміцнити свої кошти, пройшовши кілька раундів звільнень. У грудні компанія подала заявку на продаж акцій на суму до 100 мільйонів доларів.

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Нині головною проблемою "Ніколи" є відсутність коштів для поточної діяльності, через що продовження виробництва вантажівок неможливе.