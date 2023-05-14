В лучшие времена многие автовладельцы периодически меняли машину лишь потому, что она на руках уже давно и хочется чего-то новенького. Но если такой возможности теперь нет, а машина надоела – выход все равно есть.

Если вы не хотите залезать в долги, можно сделать так, что ваша нынешняя машина еще какое-то время будет вас устраивать. Конечно, имеется в виду, что к смене машины вас подталкивает не плохое техническое состояние старой тачки (это уже тема другого разговора), а рассуждения наподобие “мне очень хочется”.

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Немного о технике

Прежде всего, "действующую" машину надо привести в порядок, чтобы устранить технические мелочи, суммарно создающие впечатление старой, запущенной, изношенной (нужное подчеркнуть) "тачки". Люфты и скрип педалей, тугие дверные замки, сломанные ручки в салоне, бубнение дырявого глушителя, мелкий стук подвески, “сверчки” под торпедо и т.д. Это то, что влияет на, как говорят конструкторы, восприятие автомобиля пользователем. И то, что на любимой машине должно быть устранено.

Макияж

Отгоните машину на хорошую автомойку, а то и в фирму, где ей наведут особый марафет. Кузов нужно тщательно отмыть и натереть твердым воском, стекла – обработать препаратами типа “антидождь”, подчеркивающими блеск поверхности окон. Фары и задние фонари следует отполировать, чтобы вернуть им блеск и частично – утраченную насыщенность цветов. Неокрашенные пластиковые детали нужно натереть специальной полиролью, так же как и боковины шин.

В салоне нужно максимально качественно убраться, возможно даже сделать химчистку. Пластиковые детали также обработать полиролью или препаратом-реставратором.

Наведение на свою подержанную машину полного марафета может освежить ваши чувства к ней.

После такой обработки машина не может не нравиться – хотя бы как чисто эстетически завершенный объект. Одно условие – не делайте этого сами. Личный труд и время, потраченное на нелюбимую в тот момент машину, любви к ней точно не приумножат.

Имейте в виду, что рекомендованные в первых двух пунктах работы в любом случае не будут напрасными: даже если вы решите продать "старушку", покупателям больше понравится ухоженный экземпляр, чем запущенный.

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Легкий тюнинг

Сделайте что-нибудь, что заставит вас гордиться особой индивидуальностью вашего автомобиля. Установите интересные колесные диски, замените задние фонари светоблоками от более дорогой версии, добавьте рейлинги, противотуманки или активируйте электронные опции, доступные только топовым комплектациям вашей модели.

Фонари от 2,0-литровой версии, накладки на бамперы и пороги, правильные диски: теперь машина будет восприниматься более свежей.

Вернуть ваш интерес к уже приевшейся машине может какой-нибудь значимый девайс – например, мультимедийная система с навигатором и большим сенсорным экраном. Особый шик, если он будет "оригинальным" - штатным, от другой комплектации вашей модели.

В некоторых случаях можно без больших затрат прокачать аудиосистему до перфектного звучания, заменив или добавив компонентные динамики, а то и использовав усилитель.

Теория относительности

Чтобы "научить" себя заново любить свою "ласточку", можно для сравнения прокатиться на чужой машине ниже классом или другого ценового сегмента - пусть даже она будет гораздо новее вашей. Найдите знакомого, который допустит вас за руль, и покатайтесь не очень ровными дорогами, поразгоняйтесь с акселератором "в пол" – и почувствуйте, как говорил классик, разницу.

Высококачественное мультимедиа с полноценной акустикой повышает интерес владельца к "общению" с автомобилем, который немного надоел за несколько лет.

Возможно, это будет искусственный прием, но психологически он верен. Вернувшись после тест-драйва за руль собственной машины, вы поймете, насколько она комфортнее, динамичнее, просторнее других.

Рекомендация "Авто 24"

Попытайтесь как-то за утренним кофе понять механику своей любви и нелюбви к автомобилю. Вспомните, почему вы когда-то приобрели именно эту модель, что вам понравилось тогда – и что в этом смысле изменилось теперь? Неужели ее положительные черты пропали без следа? А чем лучше ее та машина, о которой вы начали недавно мечтать? Понятно, что в выборе автомобиля всегда есть эмоциональная составляющая, но когда речь идет о такой недешевой покупке, нельзя отвергать и принципы рациональности. То есть мы клоним к тому, не является ли ваше неприятие нынешнего авто всего лишь легкомысленным, ничего не стоящим увлечением другой моделью? Если уж ситуация не позволяет поменять машину прямо сейчас, подыграйте немного сами себе – найдите информацию об отрицательных чертах "новой", вожделенной модели. Это поможет вам сдержать жажду обновления автопарка до более благоприятных времен.

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