В кращі часи багато хто з автовласників періодично міняв машину лише тому, що вона у нього вже давно і хочеться чогось новенького. Але якщо такої змоги тепер немає, а машина набридла – вихід все одно є.

Якщо ви не хочете залазити у борги, можна зробити так, що ваша нинішня машина ще якійсь час буде вас влаштовувати. Звісно, мається на увазі, що до зміни машини вас підштовхує не поганий технічний стан старої “тачки” (це вже тема іншої розмови), а міркування “мені дуже хочеться”.

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Трохи про техніку

Перш за все, “діючу” машину треба привести до ладу, щоб усунути технічні дрібниці, які сумарно створюють враження старої, занедбаної, зношеної (потрібне підкреслити) “тачки”. Люфти та рипіння педалей, тугі дверні замки, зламані ручки в салоні, бубоніння дірявого глушника, дрібне стукотіння підвіски, “цвіркуни” під торпедо тощо. Це те, що вливає на, як кажуть конструктори, сприяння автомобіля користувачем. І те, що на справній машині має бути усунене.

Макіяж

Відженіть машину на хорошу автомийку, абой детейлінг, де їй наведуть особливий марафет. Кузов потрібно ретельно відмити та натерти твердим воском, скло – обробити препаратами типу антидощ, які підкреслюють блиск поверхні вікон. Фари та задні ліхтарі варто відполірувати, щоб повернути їм блиск і частково – втрачену насиченість кольорів. Нефарбовані пластикові деталі треба натерти спеціальною поліроллю, те саме – боковини шин.

В салоні слід максимально якісно прибрати, можливо навіть зробити хімчистку. Пластикові деталі так само обробити поліроллю чи препаратом-реставратором.

Наведення на свою стару машину повного “марафету” може освіжити ваші почуття до неї.

Після такої обробки машина не може не подобатись хоча б суто як естетично завершений об’єкт. Одна умова – не робіть цього самі. Особиста праця і час, витрачені на стару машину, любові до неї точно не збільшать. Майте на увазі, що рекомендовані у перших двох пунктах роботи в будь-якому випадку не будуть марними: навіть якщо ви вирішите продати “стареньку”, покупцям більше сподобається доглянутий екземпляр, ніж занедбаний.

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Легкий тюнінг

Зробіть що-небудь, що змусить вас пишатися особливою індивідуальністю вашого автомобіля. Встановіть цікаві колісні диски, замініть задні ліхтарі світлоблоками від дорожчої версії, додайте рейлінги, протитуманки або активуйте електронні опції, доступні лише топовим комплектаціям вашої моделі.

Ліхтарі від 2,0-літрової версії, накладки на бампери та пороги, правильні диски: тепер машина сприйматиметься “новішою”.

Повернути ваш інтерес до машини, яка вже “приїлась”, може який-небудь значущий девайс – наприклад, мультимедійна система з навігатором та великим сенсорним екраном. Особливий шик, якщо вона буде “оригінальною” – штатною, від іншої комплектації вашої моделі.

В деяких випадках можна без великих витрат “прокачати” аудіосистему до перфектного звучання, замінивши або додавши гучномовці, а то й використавши підсилювач.

Теорія відносності

Щоб “навчити” себе заново любити свою “ластівку”, можна для порівняння покататись на чужій машині нижче класом або іншого цінового сегменту – нехай навіть вона буде набагато новішою за вашу. Знайдіть знайомого, який допустить вас за кермо, і покатайтесь не дуже рівними шляхами, розженіться з акселератором “у підлогу” – і відчуйте, як казав класик, різницю.

Високоякісне мультимедіа з повноцінною акустикою підвищує інтерес власника до “спілкування” з автомобілем, який трохи набрид за кілька років.

Можливо, це буде штучний прийом, але психологічно він правильний. Повернувшись після тест-драйву за кермо власної машини, ви зрозумієте, наскільки вона комфортніша, динамічніша, просторіша за інші.

Рекомендація “Авто 24”

Спробуйте якось за ранковою кавою зрозуміти механіку своєї любові та нелюбові до автомобіля. Пригадайте, чому ви колись придбали саме цю модель, що вам сподобалось в ній тоді – і що у цьому сенсі змінилося тепер? Невже її позитивні риси зникли без сліду? А чим краща за неї та машина, про яку ви почали нещодавно мріяти? Зрозуміло, що у виборі автомобіля завжди є емоційна складова, але ж коли йдеться про таку недешеву покупку, не можна відкидати і засади раціональності. Тобто ми хилимо до того, чи не є ваша відраза до нинішнього авто всього лише легковажним, нічого не вартим захопленням іншою моделлю? Якщо вже ситуація не дозволяє поміняти машину просто зараз, підіграйте трохи самі собі – знайдіть інформацію про негативні риси “нової”, жаданої моделі. Це допоможе вам стримати жагу до оновлення автопарку до більш сприятливих часів.

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