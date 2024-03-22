Изъять авто для нужд Сил обороны смогут в первую очередь у тех граждан, которые имеют в собственности два и более транспортных средств одной категории. Об этом говорится в новом законопроекте о мобилизаци

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности определился с определенными блоками законопроекта 10449 об усилении мобилизации. В частности, речь идет о мобилизации транспортных средств. Это могут быть как легковые, грузовые, пассажирские машины, так и специальная техника, а также лодки, катера и другие плавсредства.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", уже стало известна поддержанная Комитетом позиция относительно выполнения гражданами военно-транспортного долга и предоставления автомобилей.

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По словам народного депутата Владлена Неклюдова, одной из поправок "предлагается распространять военно-транспортную обязанность на граждан, у которых в собственности находится два и более транспортных средства одной и той же категории".

По мнению народных депутатов, применение такого подхода к выполнению военно-транспортной обязанности будет "защищать интересы тех граждан, которые являются владельцами только одного транспортного средства одной категории, что необходимо для семьи, для работы граждан, у которых заработок неотъемлемо связан с наличием автомобиля и т.д.".

Порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяется Кабмином. Фото: Авто24

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Объемы транспортных средств по типам и маркам, что планируется привлечь во время мобилизации, устанавливаются в соответствии с Мобилизационным планом Украины местными государственными администрациями по представлению территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Привлечение транспортных средств по мобилизации осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины.

Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

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Министерство внутренних дел Украины подает в ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Интересно, что избавиться от автомобилей, если их более двух, будет проблематично: с момента объявления всеобщей мобилизации транспортные средства, которые предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины, запрещается отправлять в другие области или за пределы территории Украины, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, в аренду (лизинг), предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершать другие действия, что сделает невозможным передачу таких транспортных средств военным формированиям.