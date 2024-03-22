Вилучити авто для потреб Сил оборони зможуть в першу чергу у тих громадян, які мають у власності два і більше транспортних засобів однієї категорії. Про це йдеться у новому законопроєкті про мобілізаці

Комітет Верховної Ради з національної безпеки визначився з певними блоками законопроєкту 10449 про посилення мобілізації. Зокрема, йдеться про мобілізацію транспортних засобів. Це можуть бути як легкові, вантажні, пасажирські машини, так і спеціальна техніка, а також човни, катери та інші плавзасоби.

Як пише "Судово-юридична газета", вже стало відома підтримана Комітетом позиція щодо виконання громадянами військово-транспортного обов’язку і надання автомобілів.

Читайте також Що за автомобілі "Яшка" та чому їм раді в ЗСУ

За словами народного депутата Владлен Неклюдова, однією з поправок "пропонується поширювати військово-транспортний обов'язок на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї й тієї ж категорії".

На думку народних депутатів, застосування такого підходу до виконання військово-транспортного обов'язку буде "захищати інтереси тих громадян, які є власниками лише одного транспортного засобу однієї категорії, що є необхідним для сім'ї, для роботи громадян, у яких заробіток невід'ємно пов'язаний з наявністю автомобіля тощо".

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначається Кабміном. Фото: Авто24

Читайте також Мобілізація українських водіїв може призвести до банкрутства польських перевізників: тенденція

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, встановлюються згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями за поданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Читайте також Скільки депутатів купили автомобілі під час війни: інфографіка

Міністерство внутрішніх справ України подає до ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Цікаво, що позбутися автомобілів, якщо їх понад два, буде проблематично: з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України, забороняється відправляти до інших областей або за межі території України, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням.