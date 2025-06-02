Евродепутаты продлили украинским перевозчикам перевозки без разрешений

Теперь этот документ будет вынесен на голосование парламента в целом во время следующего пленарного заседания, которое состоится в июне. Депутаты Европарламента должны проголосовать за обновленное соглашение между Украиной и ЕС об автомобильном транспорте и продлить его действие до конца 2025 года.

Соглашение и в дальнейшем будет способствовать транспортировке важных грузов на экспорт из Украины. Облегчение ожидается и на другие группы товаров, транспортируемых автомобильным транспортом. Новость озвучил Вестник Европарламента europarl.europa.eu.

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Напомним, впервые упомянутое Соглашение между Украиной и ЕС об автомобильном транспорте было заключено в июне 2022 года. Сегодня евродепутаты согласились: решение оправдано, стало эффективным ответом ЕС на сбои в транспортном секторе, вызванные неоправданным вторжением России в Украину.

"Это помогло Украине, а также перевозчикам ЕС осуществлять транзит и работать между территориями друг друга без необходимости получения определенных разрешений", – говорится в сообщении Вестника Европарламента.

Поскольку агрессивная война России против Украины продолжается и еще больше нарушает транспортный сектор Украины, депутаты Европарламента поддержали продление соглашения на 18 месяцев между Украиной и ЕС автомобильным транспортом 32 голосами. Против было шесть и двое воздержались. Обновленное соглашение временно применяется с июня 2024 года и планируется до конца 2025 года.

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Евродепутаты также поддержали предложение обновить соглашение для решения ряда проблем имплементации. Новое соглашение требует, чтобы водители имели при себе документы, позволяющие международные перевозки, а также наклеивали наклейку на лобовое стекло, чтобы показать, что их деятельность автомобильного транспорта подпадает под действие соглашения.

Предложенный для голосования документ также вводит защитную оговорку, позволяющую приостановить соглашение в определенной географической зоне, если местный рынок автомобильных перевозок испытает серьезные сбои.

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По данным Европейской комиссии, соглашение между Украиной и ЕС об автомобильном транспорте способствовало транспортировке важных товаров, таких как топливо и гуманитарная помощь, в Украину, а также позволило украинскому экспорту, таком как зерно, руда и сталь, достичь ЕС и за его пределами. Объем автомобильного экспорта Украины вырос примерно на две трети, объемы импорта из ЕС выросли примерно на 300 000 тонн в месяц.