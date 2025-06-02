Євродепутати продовжили українським перевізникам перевезення без дозволів

Тепер цей документ буде винесено на голосування парламенту в цілому під час наступного пленарного засідання, що відбудеться у червні. Депутати Європарламенту мають проголосувати за оновлену угоду між Україною та ЄС про автомобільний транспорт та продовжити його дію до кінця 2025 року.

Угода й надалі сприятиме транспортуванню важливих вантажів на експорт з України. Полегшення очікується й на інші групи товарів, що транспортуються автомобільним транспортом. Новину озвучив Вісник Європарламенту europarl.europa.eu.

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Нагадаємо, вперше згадана Угода між Україною та ЄС про автомобільний транспорт була укладена у червні 2022 року. Сьогодні євродепутати погодилися: рішення виправдане, стало ефективною відповіддю ЄС на збої в транспортному секторі, спричинені невиправданим вторгненням Росії в Україну.

"Це допомогло Україні, а також перевізникам ЄС здійснювати транзит і працювати між територіями один одного без необхідності отримання певних дозволів", – йдеться у повідомленні Вісника Європарламенту.

Оскільки агресивна війна Росії проти України триває та ще більше порушує транспортний сектор України, депутати Європарламенту підтримали продовження угоди на 18 місяців між Україною та ЄС автомобільним транспортом 32 голосами. Проти було шість і двоє утрималися. Оновлена угода тимчасово застосовується з червня 2024 року і планується до кінця 2025 року.

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Євродепутати також підтримали пропозицію оновити угоду для вирішення низки проблем імплементації. Нова угода вимагає, щоб водії мали при собі документи, що дозволяють міжнародні перевезення, а також наклеювали наклейку на лобове скло, щоб показати, що їхня діяльність автомобільного транспорту підпадає під дію угоди.

Запропонований для голосування документ також вводить захисне застереження, що дозволяє призупинити угоду в певній географічній зоні, якщо місцевий ринок автомобільних перевезень зазнає серйозних збоїв.

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За даними Європейської комісії, угода між Україною та ЄС про автомобільний транспорт сприяла транспортуванню важливих товарів, таких як пальне та гуманітарна допомога, в Україну, а також дозволила українському експорту, такому як зерно, руда та сталь, досягти ЄС та за його межами. Обсяг автомобільного експорту України зріс приблизно на дві третини, обсяги імпорту з ЄС зросли приблизно на 300 000 тонн на місяць.