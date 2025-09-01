Евросоюз запретил брать деньги за прием велосипедных аккумуляторов на утилизацию

Отныне каждый, кто заменяет аккумулятор своего электровелосипеда, может сдать свою старую модель в центр переработки. Новость озвучил немецкий велосипедный клуб ADFC .

Сейчас страны ЕС на основании Регламента ЕС по аккумуляторам 2023/1542 принимают собственные законы об аккумуляторной безопасности. Одной из первых в этой тематике станет ФРГ. Бундестаг будет голосовать за внедрение закона об аккумуляторах (BattDG) 11 сентября 2025 года.

В целом же Регламент ЕС уже является юридически обязательным, даже без национального законодательства. Однако для лучшего внедрения правительства инициируют принятие таких норм национальным парламентом, несмотря на то, что на территории Германии уже эти новые нормы упомянутого регламента вступили в силу и действуют с 18 августа с.г.

В ФРГ муниципальные пункты обязаны принять аккумуляторы для электровелосипедов бесплатно. Изменения касаются всех владельцев электровелосипедов также с 18 августа.

Новый закон об аккумуляторах значительно расширяет обязательства по возврату. Потребители теперь могут оперировать использованными аккумуляторами по упрощенной схеме.

Куда велосипедисты могут обращаться:

Центры переработки и муниципальные пункты сбора.

Специализированный розничный продавец велосипедов.

Производители и их системы возврата.

Специализированные пункты сбора батареек.

Ранее дефектные или старые батареи нужно было сдавать преимущественно специализированным продавцам или другому производителю. Услуга была для потребителей платной. Теперь это бесплатно и многие центры переработки уже предлагают эту услугу.

Утилизация аккумуляторов для электровелосипедов в бытовом мусоре остается строго запрещенной. Нарушение может привести к штрафам в размере до 100 000 евро, что в конвертации будет 4 827 470 грн. Такие значительные штрафы имеют целью предотвратить неправильное использование литий-содержащих накопителей энергии, что может привести к вреду окружающей среде или пожару.

Стоит отметить, что аккумуляторы для электровелосипедов содержат ценное сырье, как вот литий, кобальт и никель. Такие компоненты можно переработать при условии надлежащей утилизации. В то же время поврежденные аккумуляторы представляют угрозу безопасности и могут самовозгораться.