Євросоюз заборонив брати гроші за прийом велосипедних акумуляторів на утилізацію

Відтепер кожен, хто замінює акумулятор свого електровелосипеда, може здати свою стару модель до центру перероблення. Новину озвучив німецький велосипедний клуб ADFC .

Нині країни ЄС на підставі Регламенту ЄС щодо акумуляторів 2023/1542 приймають власні закони про акумуляторну безпеку. Однією з перших у цій тематиці стане ФРН. Бундестаг голосуватиме за впровадження закону про акумулятори (BattDG) 11 вересня 2025 року.

Загалом же Регламент ЄС вже є юридично обов'язковим, навіть без національного законодавства. Однак для кращого впровадження уряди ініціюють прийняття таких норм національним парламентом, попри те, що на території Німеччини вже ці нові норми згаданого регламенту набрали сили й чинні з 18 серпня ц.р.

У ФРН муніципальні пункти зобов'язані взяти акумулятори для електровелосипедів безплатно. Зміни стосуються всіх власників електровелосипедів також з 18 серпня.

Новий закон про акумулятори значно розширює зобов'язання щодо повернення. Споживачі тепер можуть оперувати використаними акумуляторами у спрощеній схемі.

Куди велосипедисти можуть звертатися:

Центри перероблення та муніципальні пункти збору.

Спеціалізований роздрібний продавець велосипедів.

Виробники та їхні системи повернення.

Спеціалізовані пункти збору батарейок.

Раніше дефектні або старі батареї потрібно було здавати переважно спеціалізованим продавцям або іншому виробнику. Послуга була для споживачів платною. Тепер це безплатно і багато центрів перероблення вже пропонують цю послугу.

Утилізація акумуляторів для електровелосипедів у побутовому смітті залишається суворо забороненою. Порушення може призвести до штрафів розміром до 100 000 євро, що в конвертації буде 4 827 470 грн. Такі значні штрафи мають на меті запобігти неправильному використанню літій-вмісних накопичувачів енергії, що може призвести до шкоди навколишньому середовищу або пожежі.

Варто зазначити, що акумулятори для електровелосипедів містять цінну сировину, як от літій, кобальт і нікель. Такі компоненти можна переробити за умови належної утилізації. Водночас пошкоджені акумулятори становлять загрозу безпеці та можуть самозайматися.