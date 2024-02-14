В Legoland Florida показали Ferrari 296 созданный из конструктора Lego. Сколько именно кубиков было потрачено на эту модель неизвестно, однако она действительно выглядит довольно реалистично.

Чтобы отметить открытие нового аттракциона посвященного Ferrari в Legoland Florida, компания Lego решила попросить команду дизайнеров создать копию Ferrari 296 GTS в натуральную величину.

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На создание копии автомобиля потратили 1850 часов, а над его разработкой работало 10 человек. Модель имеет рабочие фары и задние фонари, а также подсветку номерного знака.

Дверь водителя открывается, а салон, также полностью построен из кубиков Lego, за исключением настоящего руля 296 GTS, имеет двухцветную бежево-черную панель приборов и пару ковшеобразных сидений.

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Силовой агрегат также выполнен из блоков Lego и его можно легко заметить сквозь открытое заднее стекло автомобиля. Реальный двигатель 296 GTS имеет мощность в 819 лошадиных сил. Модель автомобиля из конструктора весит больше реального Ferrari – почти две тонны.

Сколько именно деталей было потрачено на эту модель неизвестно, однако, учитывая то, что ранее компания создавала полноразмерные модели Ferrari F40, Volvo V70 и Ford F-150 Lightning с более 350 000 кубиков, можно предположить, что на эту 296 GTS потратили примерно столько же.

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Интересно, что по подсчетам одна деталь Lego стоит 10 центов, а потому стоимость такой масштабной модели автомобиля составляет более 35 000 долларов. Однако, это все еще дешевле по сравнению с ценником реального Ferrari 296 GTS, который стоит в 10 раз дороже.