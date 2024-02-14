У Legoland Florida показали Ferrari 296 створений з конструктора Lego. Скільки саме кубиків було витрачено на цю модель невідомо, проте вона справді виглядає досить реалістично.

Щоб відзначити відкриття нового атракціону присвяченого Ferrari у Legoland Florida, компанія Lego вирішила попросити команду дизайнерів створити копію Ferrari 296 GTS у натуральну величину.

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На створення копії автомобіля витратили 1850 годин, а над його розробкою працювало 10 людей. Модель має робочі фари й задні ліхтарі, а також підсвітку номерного знака.

Двері водія відчиняються, а салон, також повністю побудований із кубиків Lego, за винятком справжнього керма 296 GTS, має двоколірну бежево-чорну панель приладів і пару ківшеподібних сидінь.

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Силовий агрегат також виконаний з блоків Lego і його можна легко помітити крізь відкрите заднє скло автомобіля. Реальний двигун 296 GTS має потужність в 819 кінських сил. Модель автомобіля з конструктора важить більше за реальний Ferrari – майже дві тони.

Скільки саме деталей було витрачено на цю модель невідомо, однак, враховуючи те, що раніше компанія створювала повнорозмірні моделі Ferrari F40, Volvo V70 та Ford F-150 Lightning з понад 350 000 кубиків, можна припустити, що на цю 296 GTS витратили приблизно стільки ж.

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Цікаво, що за підрахунками одна деталь Lego коштує 10 центів, а тому вартість такої масштабної моделі автомобіля становить понад 35 000 доларів. Однак, це все ще дешевше порівняно з цінником реального Ferrari 296 GTS, який коштує в 10 разів дорожче.