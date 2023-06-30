Новый Ferrari SF90 XX 2024 года по своим характеристикам, дизайну и потенциалу силовой установки выбился на вершину самых экстремальных дорожных моделей бренда.

Суперкар с множеством технологий, отшлифованных на предыдущей серии специальных гоночных автомобилей, получил мощность 1016 л.с. С фиксированным задним спойлером, который впервые был установлен на Ferrari F50 в 1995 году, это аэродинамическая конструкция претерпела существенные изменения.

Подключаемый гибридный болид способен генерировать 315 кг прижимной силы на скорости 265,54 км/ч, в т.ч. благодаря хитрой системе закрылков Gurney, опускающей заднюю часть, чтобы направить воздух на траекторию движения крыла.

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В дополнение к увеличению прижимной силы, аэродинамические решения также улучшают подачу холодного воздуха в радиаторы новой конструкции. Их улучшенная охлаждающая способность позволила Ferrari увеличить дополнительные 30 л. по сравнению с обычным SF90 и получить общую мощность 1016 л.с.

Стабильности автомобиля также способствует более жесткая настройка пружин и уменьшен задний дорожный просвет.

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Вот так смотрится суперкар Ferrari SF90 XX со множеством технологий, отшлифованных на предыдущей серии специальных гоночных автомобилей. Фото: Ferrari

"Все технические характеристики, которые мы обычно используем для автомобиля XX, были интегрированы во флагманский гибрид. Разрыв с обычным SF90 значителен. Я бы сказал, что этот проект был еще более сложным, чем работа над обычной моделью. Ведь когда мы думали о SF90, мы не думали о его эволюции. Вот почему мы называем его суперкаром. Обычно суперкар достигает максимума возможного с точки зрения технологий на этот момент", – уточнил глава отдела маркетинга и коммерческой деятельности Энрико Гальера.

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Двигатели оснащены новой системой дополнительного наддува, заимствованной из программы Ferrari Formula 1, обеспечивающей их полную мощность для коротких всплесков ускорения. Такой потенциал активируется в квалификационном режиме и обеспечивает дополнительную мощность электродвигателей на выходе из поворота.

В этом квалификационном режиме SF90 XX может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,3 секунды, а через 4,2 секунды разогнаться до удвоенной скорости.

Вот так смотрится суперкар Ferrari SF90 XX со множеством технологий, отшлифованных на предыдущей серии специальных гоночных автомобилей. Фото: Ferrari

Модернизированный передний тормоз и большие (390 мм) задние диски работают с системой ABS-Evo, которая дебютировала на Ferrari 296 GTB, чтобы улучшить тормозную способность XX: он замедляется с 200 км/ч до полной остановки за 108,1 м, а со 100 км/ч до окончательной остановки за 29,2м.

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Цены на SF90 XX стартуют с 770 000 евро за купе Stradale и растут до 850 000 евро в исполнении Spider. Тираж в 1398 машин (799 Stradale и 599 Spider) уже расписан и продан. Поставки Stradale начнутся во втором квартале, а Spider – в последнем квартале 2024 года.

Здесь разработчики нового Ferrari демонстрируют возможности SF90 XX Stradale – увлекательное и довольно...