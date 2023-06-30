Новий Ferrari SF90 XX 2024 року за своїми характеристиками, дизайном і потенціалом силової установки вибився на вершину найбільш екстремальних дорожніх моделей бренду.

Суперкар з безліччю технологій, відшліфованих на попередній серії спеціальних гоночних автомобілів, має потужність 1016 к.с. Отримавши фіксований задній спойлер, який вперше було встановлено на Ferrari F50 1995 року, цей аеродинамічний пристрій зазнав суттєвих змін.

Наразі гібридний болід, що підключається, здатний генерувати 315 кг притискної сили на швидкості 265,54 км/год, у т.ч. завдяки хитрій системі закрилків Gurney, яка опускає задню частину, щоб направити повітря на траєкторію руху крила.

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На додаток до збільшення притискної сили, аеродинамічні рішення також поліпшують подачу холодного повітря до радіаторів нової конструкції. Їх покращена охолоджувальна здатність дозволила Ferrari збільшити додаткові 30 к.с. у порівнянні зі звичайним SF90 і отримати загальну потужність 1016 к.с.

Стабільності автомобіля також сприяє більш жорстке налаштування пружин та зменшений задній дорожній просвіт.

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Ось так виглядає суперкар Ferrari SF90 XX з безліччю технологій, відшліфованих на попередній серії спеціальних гоночних автомобілів. Фото: Ferrari

"Всі технічні характеристики, які ми зазвичай використовуємо для автомобіля XX, були інтегровані у флагманський гібрид. Розрив зі звичайним SF90 значний. Я б сказав, що цей проект був ще більш складним, ніж робота над звичайною моделлю. Адже коли ми думали про SF90, ми не думали про його еволюцію. Ось чому ми називаємо його суперкаром. Зазвичай суперкар – досягає максимуму можливого з точки зору технологій на цю мить", – уточнив глава відділу маркетингу та комерційної діяльності Енріко Гальєра.

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Двигуни оснащені новою системою додаткового наддуву, запозиченою з програми Ferrari Formula 1, забезпечує їхню повну потужність для коротких сплесків прискорення. Такий потенціал активується у кваліфікаційному режимі автомобіля та забезпечує додаткову потужність електродвигунів на виході з повороту.

У цьому кваліфікаційному режимі SF90 XX може розігнатися до 100 км/год лише за 2,3 секунди, а ще через 4,2 секунди розігнатися до подвоєної швидкості.

Ось так виглядає суперкар Ferrari SF90 XX з безліччю технологій, відшліфованих на попередній серії спеціальних гоночних автомобілів. Фото: Ferrari

Модернізовані передні гальма і більші (390 мм) задні диски працюють із системою ABS-Evo, яка дебютувала на Ferrari 296 GTB, щоб покращити гальмівну здатність XX: він уповільнюється з 200 км/год до повної зупинки за 108,1 м, а з 100 км/год до остаточної зупинки за 29,2 м.

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Ціни на SF90 XX стартують з 770 000 євро за купе Stradale та зростають до 850 000 євро у виконанні Spider. Тираж у 1398 машин (799 Stradale і 599 Spider) вже розписано і продано. Поставки Stradale розпочнуться у другому кварталі, а Spider – в останньому кварталі 2024 року.

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