Как и соревнований Goodwood Revival. Вместо них будет одно мероприятие: Неделя скорости Goodwood Speedweek.

Ежегодное мероприятие, которое стало знаковым событием в автомобильном мире, балансировало на грани закрытия, из-за тенденции последних времен, но смогло переформатироваться. Обещают и традиционное “дефиле” горячих новинок в формате автошоу под открытым небом.

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Серия гонок на исторических автомобилях Goodwood Speedweek состоится 16 – 18 октября. Три дня, конечно, не неделя, но это все, на что можно рассчитывать широкой общественности. Еще несколько дней организаторы мероприятия в имении “Гудвуд” выделили для частных угощений, презентаций и деловых переговоров для избранных клиентов.

Но, что важнее, в Гудвуде планируют провести несколько презентаций новых автомобилей, демонстрации новых суперкаров и онлайн-аукцион Bonhams. Все публичные события будут транслироваться онлайн, через веб-сайт Goodwood.

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