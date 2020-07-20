Як і змагання Goodwood Revival. Замість них буде один захід: Тиждень швидкості – Goodwood Speedweek.

Щорічний захід, що став знаковою подією в автомобільному світі, балансував на межі закриття, через тенденції останніх часів, але зміг переформатуватись. Обіцяють і традиційне “дефіле” гарячих новинок у форматі автошоу під відкритим небом.

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Серія перегонів на історичних автомобілях Goodwood Speedweek відбудеться 16-18 жовтня. Три дні, звичайно, не тиждень, але це все, на що можна розраховувати широкому загалу. Ще кілька днів організатори заходу в маєтку “Гудвуд” виділили для приватних частувань, презентацій та ділових перемовин для обраних клієнтів.

Та, що важливіше, у Гудвуді планують провести кілька презентацій нових автомобілів, демонстрацій нових суперкарів та онлайн-аукціон Bonhams. Успі публічні події транслюватимуться онлайн, через веб-сайт Goodwood.

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