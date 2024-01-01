Fiat открыл прием заказов на обновленную Panda в Европе

Fiat Panda третьего поколения был представлен в далеком 2011 году, однако, компания планирует продлить жизненный цикл модели до 2030 года. Рестайлинговая версия получила обновленные функции помощи водителю.

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Новинка имеет автономное экстренное торможение, система поддержания полосы движения и Drowsy Driver Detection, предупреждающая водителя об усталости. Кроме этого, Fiat оснастил модель системой распознавания дорожных знаков, парктрониками и новой 7-дюймовой панелью приборов.

Fiat Pandina

Авто доступно в двух вариантах комплектации: начальная версия Panda и во флагманской версии Pandina, которая предлагает лучшее оснащение. Топовая комплектация имеет круиз-контроль, автоматический дальний свет и 6 подушек безопасности.

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Также Pandina имеет 7-дюймовый дисплей мультимедиа, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Интерьер авто украшает новая торпедо белого цвета, а сиденья имеют специальное тиснение логотипа "Pandina" и двойную желтую строчку.

Обновленная Panda предлагается с 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 70 л.с. с технологией мягкого гибрида. Узнать новинку можно по контрастным молдингам и изображению мордочки панды на колесных дисках.

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Кроме этого, новая линейка доступна в новых желтом, белом, черном, красном и синем цветах, а Fiat Pandina также имеет зеленый цвет и бело-черный вариант кузова с контрастными желтыми боковыми зеркалами желтого цвета и логотипами Pandina на боковых накладках.