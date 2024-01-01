Fiat відкрив прийом замовлень на оновлену Panda в Європі

Fiat Panda третього покоління було представлено в далекому 2011 році, проте, компанія планує подовжити життєвий цикл моделі до 2030 року. Рестайлінгова версія отримала оновлені функції допомоги водієві.

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Новинка має автономне екстрене гальмування, система підтримки смуги руху й Drowsy Driver Detection, що попереджує водія про втому. Окрім цього, Fiat оснастив модель системою розпізнавання дорожніх знаків, парктроніками й новою 7-дюймовою панеллю приладів.

Fiat Pandina

Авто доступне в двох варіантах комплектації: початкова версія Panda й у флагманській версії Pandina, яка пропонує краще оснащення. Топова комплектація має круїз-контроль, автоматичне дальнє світло та 6 подушок безпеки.

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Також Pandina має 7-дюймовий дисплей мультимедіа, з підтримкою Apple CarPlay й Android Auto. Інтер’єр авто прикрашає нова торпедо білого кольору, а сидіння мають спеціальне тиснення логотипу «Pandina» й подвійну жовту строчку.

Оновлена Panda пропонується з 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 70 к.с. з технологію м’якого гібрида. Впізнати новинку можна за контрастними молдингами та зображенню мордочки панди на колісних дисках.

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Окрім цього, нова лінійка доступна в нових жовтому, білому, чорному, червоному та синьому кольорах, а Fiat Pandina також має зелений колір й біло-чорний варіант кузова з контрастними жовтими бічними дзеркалами жовтого кольору й логотипами Pandina на бічних накладках.