Оконные стекла в боевых болидах обычно заменяются прозрачной мембраной из того или иного материала, но не во внедорожнике действующего чемпиона "Баха 1000".

Не все автопроизводители, используют автоспорт для тестирования различных деталей авто в сверхсложных условиях. Scuderia Cameron Glickenhaus утверждает, что создала механизм стеклоподъемников, который не боится трофи-рейдов.

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На предсерийном SCG Boot команда Гликенхауса в прошлом году выиграла гонки, а сейчас компания готовит к серийному производству коммерческую модель внедорожника. Производитель показал на коротеньком видео механизм электростеклоподъемников, которые могут пережить “Baja 1000”

"Мы многому научились в грубых гонках Baja 1000. После того, как в ходе гонки оригинальный механизм стеклоподъемников был уничтожен, мы сделали его более надежным”, – сообщает SCG. Очевидно, в серийной модели внедорожника будут именно такие усиленные механизмы.

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