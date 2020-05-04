Віконні шибки у бойових болідах зазвичай замінюються прозорою мембраною з того чи іншого матеріалу, але не в позашляховику чинного чемпіона "Баха 1000".

Чи не всі автовиробники, використовують автоспорт для тестування різних деталей авто у надскладних умовах. Scuderia Cameron Glickenhaus стверджує, що створила механізм склопідйомників, який не боїться трофі-рейдів.

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На передсерійному SCG Boot команда Глікенхауса минулого року виграла перегони, а зараз компанія готує до серійного виробництва комерційну модель позашляховика. Виробник показав на коротенькому відео механізм електросклопідйомників, “що “ можуть пережити Baja 1000”

“Ми багато чому навчились у брутальних перегонах Baja 1000. Після того, як в ході гонки оригінальний механізм склопідйомників був знищений, ми зробили його більш надійним”, – повідомляє SCG. Вочевидь, у серійній моделі позашляховика будуть саме такі посилені механізми.

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