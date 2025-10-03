Ford добился экономии топлива в новом грузовике F-Max на 11,3%

Производитель опубликовал фотографии обновленного автомобиля F-Max. Кроме современного дизайна, весомым фактором для продвижения машины на рынке является снижение расхода топлива на 11,3 процента.

По сообщению eurotransport.de со ссылкой на Ford Trucks, повышение топливной эффективности и аэродинамических усовершенствований положительно воспринялось в кругу транспортников и поклонников бренда. На разных рынках уже ожидают новичка.

Правда, когда он доберется до Украины, пока не известно.

Новый магистральный тягач привлекает внимание довольно активной решеткой радиатора и спойлерами на передних стойках, а также зеркалами-камерами.

Передняя решетка радиатора стильно вписалась в красный цвет кузова с черным кантом фар и с новым керамическим значком производителя. Фото: Ford

В отличие от конкурентов, камеры заднего обзора установлены на дверных панелях под боковыми окнами грузовика Ford Trucks, а не сверху на краю крыши. Это дает лучшее отображение проекции для заднего и бокового обзора.

Дизельный двигатель Ecotorq второго поколения (см. презентационное видео внизу), разработанный собственными силами, также усовершенствован. Он здесь шестицилиндровый, имеет 12,7-литровый рабочий объем, обеспечивая пиковую мощность 510 л.с. и 2600 Ньютон-метров, что на 10 л.с. и 100 Нм больше по сравнению с предшественником.

Силовой агрегат работает в паре с 16-ступенчатой автоматической коробкой передач с повышающей передачей. Это также собственная разработка. Она в стандартной конфигурации тягача снижает скорость двигателя примерно до 1200 об/мин при скорости 85 км/ч.

В новом поколении F-Max замок зажигания заменен кнопкой старт-стоп. Тахометр и спидометр теперь на цифровой 12-дюймовой панели приборов. Рычага стояночного тормоза больше нет, поскольку электронный стояночный тормоз теперь также включен в комплектацию F-Max.

Эргономичный салон с интеллектуальными системами, цифровой панелью приборов. Фото: Ford

Ford имеет новый 12,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и индуктивную зарядную док-станцию для смартфонов. Новый голосовой помощник свободно владеет 13 языками и имеет контроль над стандартными функциями, такими как кондиционер, радио и система громкой связи.

Этими функциями водители нового F-Max также могут управлять, сидя на кровати, с помощью практичного 7-дюймового сенсорного экрана на задней стенке кабины. Салон имеет внутренний объем 13 кубических метров. Внутри установлен большой холодильник, благоустроено уютное место для хорошего отдыха и ночного сна.

Ценник на новую версию магистрального тягача F-Max не указан.