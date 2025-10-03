Ford добився економії пального в новій вантажівці F-Max на 11,3%

Виробник опублікував фотографії оновленого автомобіля F-Max. Окрім сучасного дизайну, вагомим фактором для просування машини на ринку є зниження витрати палива на 11,3 відсотка.

За повідомленням eurotransport.de з посиланням на Ford Trucks, підвищення паливної ефективності та аеродинамічних удосконалень позитивно сприйнялося у колі транспортників та шанувальників бренду. На різних ринках вже очікують новачка.

Щоправда, коли він дістанеться до України, наразі не відомо.

Новий магістральний тягач привертає увагу доволі активною решіткою радіатора та спойлерами на передніх стійках, а також дзеркалами-камерами.

Передня решітка радіатора стильно вписалася в червоний колір кузова з чорним кантом фар та з новим керамічним значком виробника. Фото: Ford

На відміну від конкурентів, камери заднього огляду встановлено на дверних панелях під бічними вікнами вантажівки Ford Trucks, а не зверху на краю даху. Це дає краще відображення проєкції для заднього та бічного огляду.

Дизельний двигун Ecotorq другого покоління (див. презентаційне відео внизу), розроблений власними силами, також удосконалений. Він тут шестициліндровий, має 12,7-літровий робочий об'єм, забезпечуючи пікову потужність 510 к.с. та 2600 Ньютон-метрів, що на 10 к.с. та 100 Нм більше порівняно з попередником.

Силовий агрегат працює у парі з 16-ступеневою автоматичною коробкою передач з підвищувальною передачею. Це також власна розробка. Вона у стандартній конфігурації тягача знижує швидкість двигуна приблизно до 1200 об/хв при швидкості 85 км/год.

У новому поколінні F-Max замок запалювання замінено кнопкою старт-стоп. Тахометр і спідометр тепер на цифровій 12-дюймовій панелі приладів. Важеля стоянкового гальма більше нема, оскільки електронне стоянкове гальмо тепер також включено до комплектації F-Max.

Ергономічний салон з інтелектуальними системами, цифровою панеллю приладів. Фото: Ford

Ford має новий 12,4-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та індуктивну зарядну док-станцію для смартфонів. Новий голосовий помічник вільно володіє 13 мовами та має контроль над стандартними функціями, такими як кондиціонер, радіо та система гучного зв'язку.

Цими функціями водії нового F-Max також можуть керувати, сидячи на ліжку, за допомогою практичного 7-дюймового сенсорного екрана на задній стінці кабіни. Салон має внутрішній 13 кубічних метрів. Всередині встановлено великий холодильник, впорядковано затишне місце для гарного відпочинку та нічного сну.

Цінник на нову версію магістрального тягача F-Max не вказано.