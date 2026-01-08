Ford готовит автономное вождение для массового рынка

Новая система позволит водителю отпускать руль и не следить за дорогой в определенных условиях движения. Она появится на автомобилях, созданных на платформе Universal Electric Vehicle, первые модели которой выйдут на рынок в 2027 году. Ожидается, что дебютной станет электрическая модель среднего класса с ориентировочной ценой около 30 000 долларов, сообщает Carscoops.

В то же время Ford подчеркивает, что система автономного вождения не будет стандартной для таких доступных моделей. Ее предложат как дополнительную опцию, а формат оплаты пока остается открытым: компания еще решает, будет ли это разовая покупка, или подписка.

Почему Ford изменил подход к автономности

Еще в 2016 году Ford заявлял о намерении сразу перейти от второго уровня автономности к четвертому, минуя третий. Однако техническая сложность таких систем оказалась значительно выше, чем ожидалось. Теперь компания признает, что поэтапное развитие является более реалистичным сценарием.

Для достижения третьего уровня автономности Ford будет использовать LiDAR, а также собственные программные и аппаратные решения. По словам компании, полный контроль над ключевыми технологиями позволяет снизить стоимость системы примерно на 30% по сравнению с использованием сторонних поставщиков и сделать ее масштабируемой.

Новый “мозг” автомобилей Ford

Ключевым элементом стратегии стал новый объединенный вычислительный центр, который Ford называет сердцем будущих автомобилей. Этот модуль объединяет информационно-развлекательные системы, ADAS, аудио и сетевые функции. Новый компьютер почти вдвое компактнее предыдущих решений, работает значительно быстрее и обходится дешевле в производстве. Кроме того, он дает Ford в пять раз больше контроля над полупроводниками, что критически важно для развития автономных технологий.

Искусственный интеллект для реальных задач

На CES Ford также представил собственного AI-помощника, разработанного специально для автомобилей бренда. Это не универсальный чат-бот, а практический ассистент, адаптированный к повседневным сценариям.

AI-помощник от Ford

Например, система может проанализировать фото груза и подсказать, сколько мешков с дровами поместится в кузов Ford F-150. Сначала помощник появится в мобильных приложениях Ford и Lincoln, а со следующего года будет интегрирован непосредственно в мультимедийные системы автомобилей.

Шаг к массовой автономности

Ford четко дает понять, что видит будущее автономного вождения не только в дорогих флагманах. Если компании удастся реализовать свои планы, автономность третьего уровня может впервые стать реальной опцией для массового сегмента, а не только технологической демонстрацией возможностей.