Ford попрощался с Escape без громких заявлений

В течение многих лет Escape (американский аналог европейского Kuga) был одним из ключевых автомобилей Ford для привлечения новых клиентов. В пиковом 2017 году модель разошлась тиражом более 308 тысяч авто, отмечает Carscoops. Даже после падения спроса Escape оставался стабильным игроком: в 2023 году было продано около 141 тысячи машин, в 2024-м - почти 147 тысяч, а за первые 11 месяцев 2025 года - более 132 тысяч.

Также по теме: Сколько стоит Ford Escape (Kuga) на аукционах США: актуальные цены и динамика

Эти показатели почти сравнялись с продажами Bronco Sport за тот же период. В то же время дилеры признают, что Escape часто продавался с большими скидками и был значительно доступнее для покупателей, чем более “имиджевый” Bronco Sport.

Почему дилеры обеспокоены

Для многих дилерских центров Escape был так называемым “хлебом насущным”. Именно с этой модели часто начинался путь клиента в бренд Ford. Президент дилерской группы North Bros. в Детройте Даг Норт отмечает, что Escape позволял привлекать новых покупателей, которые со временем переходили на более дорогие Explorer или другие модели, оставаясь в экосистеме бренда.

По его мнению, отказ от Escape затрудняет привлечение клиентов в доступном сегменте, который становится все более важным на фоне роста цен на автомобили. Другие дилеры высказываются еще резче, называя это стратегической ошибкой, которая может стоить Ford целого поколения покупателей.

Читайте также: Новый Ford Fiesta может вернуться, но уже как "француз"

Страх потерять покупателя начального уровня

Дилеры отмечают, что Escape играл критическую роль именно для первой покупки. По словам Ника Андерсона с Chuck Anderson Ford в Миссури, исчезновение этой модели противоречит заявлениям компании о фокусе на доступности. А руководитель Downtown Ford of Sacramento Натан Мекли прямо говорит: “если бренд теряет покупателя на входе, он рискует потерять его навсегда - клиенты уйдут к конкурентам и закрепятся там”.

Планы Ford и что будет дальше

Однако, по мнению руководителей Ford, пустоты не возникает. Компания рассчитывает, что роль Escape переберут на себя Maverick и Bronco Sport. Кроме того, завод в Луисвилле проходит масштабную модернизацию стоимостью 2 млрд долларов, готовясь к производству нового полностью электрического пикапа среднего размера, который должны запустить в 2027 году.

Также интересно: Ford Fusion на аукционах США уже продают дешевле iPhone: актуальные цены и динамика

Ford также обещает пять новых доступных моделей до 2030 года. Однако к тому времени дилерам придется работать с нынешним модельным рядом - и убеждать клиентов, что после исчезновения Escape бренду все еще есть что предложить в массовом сегменте.