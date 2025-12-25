Ford попрощався з Escape без гучних заяв

Протягом багатьох років Escape (американський аналог європейського Kuga) був одним із ключових автомобілів Ford для залучення нових клієнтів. У піковому 2017 році модель розійшлася тиражем понад 308 тисяч авто, зазначає Carscoops. Навіть після падіння попиту Escape залишався стабільним гравцем: у 2023 році було продано близько 141 тисячі машин, у 2024-му — майже 147 тисяч, а за перші 11 місяців 2025 року — понад 132 тисячі.

Ці показники майже зрівнялися з продажами Bronco Sport за той самий період. Водночас дилери визнають, що Escape часто продавався з більшими знижками й був значно доступнішим для покупців, ніж більш “іміджевий” Bronco Sport.

Чому дилери занепокоєні

Для багатьох дилерських центрів Escape був так званим “хлібом насущним”. Саме з цієї моделі часто починався шлях клієнта у бренд Ford. Президент дилерської групи North Bros. у Детройті Даг Норт зазначає, що Escape дозволяв залучати нових покупців, які з часом переходили на дорожчі Explorer або інші моделі, залишаючись в екосистемі бренду.

На його думку, відмова від Escape ускладнює залучення клієнтів у доступному сегменті, який стає дедалі важливішим на тлі зростання цін на автомобілі. Інші дилери висловлюються ще різкіше, називаючи це стратегічною помилкою, яка може коштувати Ford цілого покоління покупців.

Страх втратити покупця початкового рівня

Дилери наголошують, що Escape відігравав критичну роль саме для першої покупки. За словами Ніка Андерсона з Chuck Anderson Ford у Міссурі, зникнення цієї моделі суперечить заявам компанії про фокус на доступності. А керівник Downtown Ford of Sacramento Натан Меклі прямо говорить: “якщо бренд втрачає покупця на вході, він ризикує втратити його назавжди — клієнти підуть до конкурентів і закріпляться там”.

Плани Ford і що буде далі

Проте, на думку очільників Ford, порожнечі не виникає. Компанія розраховує, що роль Escape переберуть на себе Maverick і Bronco Sport. Крім того, завод у Луїсвіллі проходить масштабну модернізацію вартістю 2 млрд доларів, готуючись до виробництва нового повністю електричного пікапа середнього розміру, який мають запустити у 2027 році.

Ford також обіцяє п’ять нових доступних моделей до 2030 року. Однак до того часу дилерам доведеться працювати з нинішнім модельним рядом — і переконувати клієнтів, що після зникнення Escape бренд усе ще має що запропонувати в масовому сегменті.