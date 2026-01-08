Ford готує автономне водіння для масового ринку

Нова система дозволить водієві відпускати кермо та не стежити за дорогою в певних умовах руху. Вона з’явиться на автомобілях, створених на платформі Universal Electric Vehicle, перші моделі якої вийдуть на ринок у 2027 році. Очікується, що дебютною стане електрична модель середнього класу з орієнтовною ціною близько 30 000 доларів, повідомляє Carscoops.

Водночас Ford підкреслює, що система автономного водіння не буде стандартною для таких доступних моделей. Її запропонують як додаткову опцію, а формат оплати поки що залишається відкритим: компанія ще вирішує, чи це буде разова покупка, чи передплата.

Чому Ford змінив підхід до автономності

Ще у 2016 році Ford заявляв про намір одразу перейти від другого рівня автономності до четвертого, минаючи третій. Однак технічна складність таких систем виявилася значно вищою, ніж очікувалося. Тепер компанія визнає, що поетапний розвиток є реалістичнішим сценарієм.

Для досягнення третього рівня автономності Ford використовуватиме LiDAR, а також власні програмні та апаратні рішення. За словами компанії, повний контроль над ключовими технологіями дозволяє знизити вартість системи приблизно на 30% порівняно з використанням сторонніх постачальників і зробити її масштабованою.

Новий “мозок” автомобілів Ford

Ключовим елементом стратегії став новий об’єднаний обчислювальний центр, який Ford називає серцем майбутніх автомобілів. Цей модуль поєднує інформаційно-розважальні системи, ADAS, аудіо та мережеві функції. Новий комп’ютер майже вдвічі компактніший за попередні рішення, працює значно швидше та обходиться дешевше у виробництві. Крім того, він дає Ford у п’ять разів більше контролю над напівпровідниками, що критично важливо для розвитку автономних технологій.

Штучний інтелект для реальних задач

На CES Ford також представив власного AI-помічника, розробленого спеціально для автомобілів бренду. Це не універсальний чат-бот, а практичний асистент, адаптований до повсякденних сценаріїв.

AI-помічник від Ford

Наприклад, система може проаналізувати фото вантажу й підказати, скільки мішків з дровами поміститься в кузов Ford F-150. Спочатку помічник з’явиться в мобільних застосунках Ford і Lincoln, а з наступного року буде інтегрований безпосередньо в мультимедійні системи автомобілів.

Крок до масової автономності

Ford чітко дає зрозуміти, що бачить майбутнє автономного водіння не лише в дорогих флагманах. Якщо компанії вдасться реалізувати свої плани, автономність третього рівня може вперше стати реальною опцією для масового сегмента, а не лише технологічною демонстрацією можливостей.