Производитель решил начать продажи электрического кроссовера с Норвегии.

Ford Mustang – столь же американский, как само понятие масл-кар. Однако электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E меняет правила во всем.

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Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на Mach-E Club. По словам главного маркетолога Ford в секторе электрификации Джейсона Мэйза, Норвегия будет иметь исключительный приоритет в вопросе появления электрического кроссовера на рынке. Такое решение объясняется особой стратегией Electrification Marketing, призванной вывести Ford на “новый уровень развития”.

Фото: Ford Mustang Mach-E / Motor1

При этом непонятно, стартуют ли продажи Mach-E одновременно во всех европейских странах, прежде чем в США, или только в Норвегии. Порталу CNET Roadshow представитель Ford заявил, что “Mustang Mach-E будет доступен как в США, так и на ключевых европейских рынках осенью этого года”, не вдаваясь в детали.

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