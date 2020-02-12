Виробник вирішив розпочати продажі електричноо кросовера з Норвегії.

Ford Mustang – настільки ж американський, як саме поняття масл-кар. Однак електричний кросовер Ford Mustang Mach-E змінює правила у всьому.

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Про це повідомляє Motor1 з посиланням на Mach-E Club. За словами головного маркетолога Ford в секторі електрифікації Джейсона Мейза, Норвегія матиме виключний пріоритет у питанні появи електричного кросовера на ринку. Таке рішення пояснюєьбся особливою стратегією Electrification Marketing, покликаною вивести Ford на “новий рівень розвитку”.

Фото: Ford Mustang Mach-E / Motor1

При цьому незрозуміло, чи стартують продажі Mach-E одночасно у всіх європейських країнах, раніше за США, чи тільки в Норвегії. Порталу CNET Roadshow представник Ford заявив, що “Mustang Mach-E буде доступний як у США, так і на ключових європейських ринках восени цього року”, не вдаючись у деталі.



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