Ford представил новый электрический Bronco, но американцы не смогут его купить

Как пишет Carscoops, Ford добавил третью модель Bronco к своему семейству внедорожников, но ее невозможно будет приобрести в США. Этот квадратный внедорожник был разработан для китайского рынка, и хотя он похож на Bronco Sport, у него есть некоторые существенные отличия. В частности, он является представителем моделей NEV (New Energy Vehicle), поэтому будет доступен как в варианте электромобиля с удлиненным запасом хода (EREV), так и в полностью электрической версии.

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Полностью электрические версии получают силовой агрегат мощностью 202 кВт (275 л.с.), тогда как версия с расширенным запасом хода, которая внешне выглядит идентично, использует 1,5-литровый двигатель мощностью 245 л.с.. Похоже, что обе модели имеют только передний привод, тогда как все Bronco в США полноприводные.

Версия EREV оснащена аккумулятором емкостью 43,7 кВт-ч, что обеспечивает впечатляющий запас хода только на электротяге – 220 км, или до 1220 км при сочетании полного аккумулятора с полным баком топлива. Между тем полностью электрическая модель использует гораздо больший аккумулятор емкостью 105,4 кВт-ч, который обеспечивает до 650 км на одном заряде.

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Что касается дизайна, кроссовер явно берет лидерство у моделей Bronco с двигателями внутреннего сгорания, которые уже продаются в Китае, в частности Bronco Sport. Однако, он гораздо крупнее по габаритам. Колесная база внедорожника составляет 2950 мм, что соответствует колесной базе большого американского Bronco в четырехдверной версии, и значительно больше, чем 2670 мм текущего Bronco Sport.

Длина китайской новинки составляет 5025 мм, что превосходит как стандартный Bronco (4810 мм), так и Bronco Sport (4400 мм). Колея у нее также шире, чем у обеих стандартных версий. Вес модели составляет 2510 кг в версии EREV и 2630 кг в варианте электромобиля. Для сравнения, легкий американский Sport весит всего 1590 кг, тогда как даже Bronco Raptor весит всего 2240 кг.

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На изображениях внедорожника, опубликованных Министерством промышленности и информационных технологий Китая также видно датчик LiDAR на крыше, которого нет ни на одном Ford, изготовленном в США. Стоимость нового Ford Bronco Sport New Energy составит от 300 до 400 тысяч юаней, что ориентировочно составляет от 42 000 до 56 000 долларов.