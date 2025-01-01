Ford представив новий електричний Bronco, але американці не зможуть його купити

Як пише Carscoops, Ford додав третю модель Bronco до свого сімейства позашляховиків, але її неможливо буде придбати у США. Цей квадратний позашляховик був розроблений для китайського ринку, і хоча він схожий на Bronco Sport, у нього є деякі суттєві відмінності. Зокрема, він є представником моделей NEV (New Energy Vehicle), тому буде доступний як у варіанті електромобіля з подовженим запасом ходу (EREV), так і у повністю електричній версії.

Читайте також: Електричний Ford Transit Custom стане повнопривідним

Повністю електричні версії отримують силовий агрегат потужністю 202 кВт (275 к.с.), тоді як версія з розширеним запасом ходу, яка зовні виглядає ідентично, використовує 1,5-літровий двигун потужністю 245 к.с.. Схоже, що обидві моделі мають лише передній привід, тоді як усі Bronco у США повнопривідні.

Версія EREV оснащена акумулятором ємністю 43,7 кВт-год, що забезпечує вражаючий запас ходу лише на електротязі – 220 км, або до 1220 км при поєднанні повного акумулятора з повним баком пального. Тим часом повністю електрична модель використовує набагато більший акумулятор ємністю 105,4 кВт-год, який забезпечує до 650 км на одному заряді.

Також цікаво: Euro NCAP розбила партію нових китайських авто: неочікувані результати

Що стосується дизайну, кросовер явно бере лідерство у моделей Bronco з двигунами внутрішнього згоряння, які вже продаються в Китаї, зокрема Bronco Sport. Однак, він набагато більший за габаритами. Колісна база позашляховика становить 2950 мм, що відповідає колісній базі великого американського Bronco у чотиридверній версії, і значно більша, ніж 2670 мм поточного Bronco Sport.

Довжина китайської новинки становить 5025 мм, що перевершує як стандартний Bronco (4810 мм), так і Bronco Sport (4400 мм). Колія у неї також ширша, ніж в обох стандартних версій. Вага моделі становить 2510 кг у версії EREV та 2630 кг у варіанті електромобіля. Для порівняння, найлегший американський Sport важить лише 1590 кг, тоді як навіть Bronco Raptor важить лише 2240 кг.

Також цікаво: На яких машинах їздили столичні фальсифікатори кави

На зображеннях позашляховика, опублікованих Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю також видно датчик LiDAR на даху, якого немає на жодному Ford, виготовленому в США. Вартість нового Ford Bronco Sport New Energy становитиме від 300 до 400 тисяч юанів, що орієнтовно становить від 42 000 до 56 000 доларів.