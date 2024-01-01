Ford снова отзывает более 150 тысяч автомобилей

Как сообщает Carscoops, автопроизводитель объявил уже 40 отзывов за первые четыре месяца года. Для сравнения – это в три раза больше чем у Volkswagen, занимающего второе место после Ford и имеющего всего 12 отзывных кампаний за 2025 год.

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Первая отзывная кампания касается 123 611 грузовиков и внедорожников, включая F-150 и Expedition 2017-2018, а также Lincoln Navigator 2017-2018, поскольку их тормозной цилиндр может протекать. Это может повлиять на эффективность тормозной системы. Владельцам придется обратиться к дилеру для окончательной замены усилителя тормозов.

Отзыв №2 является более серьезным и касается 24 655 Explorer 2025 модельного года. Кроссоверы оснащены 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем EcoBoost и “во время вождения могут иметь проблему с модулем управления трансмиссией”. Это может вызвать неприятный шум от трансмиссии и привести к потере мощности.

Правительство говорит, что проблема связана с проблемным ПО, которое ошибочно запускает сброс модуля. Чтобы решить эту проблему, дилеры обновят программное обеспечение и проверят трансмиссию на наличие повреждений.

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Третий отзыв касается 1168 автомобилей Ranger и Lincoln Nautilus 2024 модельного года. Интересно, что эти автомобили отзывались ранее, но “были отремонтированы неправильно”. Отзывная кампания касается окон, которые могут зажать пассажиров.

В частности, при использовании функции глобального закрытия, окна могут не возвращаться автоматически после обнаружения объекта. Чтобы устранить дефект, дилеры обновят программное обеспечение модуля дверей водителя и пассажира.

Четвертый отзыв касается 457 единиц E-Transit Chassis Cab 2024–2025 годов. По словам автопроизводителя, боковые рельсы лотка для высоковольтной батареи могут прогнуться и треснуть, позволяя воде просачиваться в батарею. До завершения ремонта владельцам рекомендуют парковаться на улице и подальше от зданий. Дилеры бесплатно осмотрят и, если необходимо, отремонтируют или заменят аккумуляторную батарею.

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Последняя кампания касается 4652 единиц Transit 2022–2023 годов выпуска, которые также ранее были отремонтированы неправильно, поскольку их камера заднего обзора или система обзора 360 градусов может не отображать никакого изображения, когда автомобиль едет задним ходом. Дилеры надеются устранить проблему с помощью обновления программного обеспечения камеры заднего вида.