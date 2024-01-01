Ford знову відкликає понад 150 тисяч автомобілів

Як повідомляє Carscoops, автовиробник оголосив вже 40 відкликань за перші чотири місяці року. Для порівняння – це утричі більше ніж у Volkswagen, що займає друге місце після Ford й має всього 12 відкличних кампаній за 2025 рік.

Читайте також: Ford тестує рестайлінговий Mondeo

Перша відклична кампанія стосується 123 611 вантажівок і позашляховиків, включаючи F-150 і Expedition 2017-2018, а також Lincoln Navigator 2017-2018, оскільки їх гальмівний циліндр може протікати. Це може вплинути на ефективність гальмівної системи. Власникам доведеться звернутись до дилера для остаточної заміни підсилювача гальм.

Відкликання №2 є серйознішим і стосується 24 655 Explorer 2025 модельного року. Кросовери оснащені 2,3-літровим чотирициліндровим двигуном EcoBoost і “під час водіння можуть мати проблему з модулем керування трансмісією”. Це може викликати неприємний шум від трансмісії та призвести до втрати потужності.

Уряд каже, що проблема пов’язана з проблемним ПЗ, яке помилково запускає скидання модуля. Щоб розв'язати цю проблему, дилери оновлять програмне забезпечення і перевірять трансмісію на наявність пошкоджень.

Також цікаво: Дебютував Ford Ranger Super Duty

Третє відкликання стосується 1168 автомобілів Ranger і Lincoln Nautilus 2024 модельного року. Цікаво, що ці автомобілі відкликались раніше, але “були відремонтовані неправильно”. Відклична кампанія стосується вікон, що можуть затиснути пасажирів.

Зокрема, під час використання функції глобального закриття, вікна можуть не повертатися автоматично після виявлення об’єкта. Щоб усунути дефект, дилери оновлять програмне забезпечення модуля дверей водія та пасажира.

Четверте відкликання стосується 457 одиниць E-Transit Chassis Cab 2024–2025 років. За словами автовиробника, бічні рейки лотка для високовольтної батареї можуть прогнутися та тріснути, дозволяючи воді просочуватися в батарею. До завершення ремонту власникам рекомендують паркуватися на вулиці та подалі від будівель. Дилери безкоштовно оглянуть і, якщо необхідно, відремонтують або замінять акумуляторну батарею.

Читайте також: Прототип культового Ford GT40 виставили на продаж

Остання кампанія стосується 4652 одиниць Transit 2022–2023 років випуску, які також раніше були відремонтовані неправильно, оскільки їх камера заднього огляду або система огляду 360 градусів може не відображати жодного зображення, коли автомобіль їде заднім ходом. Дилери сподіваються усунути проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення камери заднього виду.