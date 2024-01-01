Французские автобусы без водителей будут возить туристов

Беспилотные электромобили EZ10 совместного проекта EasyMile и RATP Dev стали очередным доказательством интеграции умных и устойчивых транспортных решений в богатую культурную среду.

Туристы с пониманием восприняли новое в логистическом обеспечении заповедной зоны, никаких нареканий на культуру обслуживания роботизированных машин EZ10 не поступало.

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Шатлы работают на Уровне 4, то есть без вмешательства человека в управление транспортом. Водитель в салоне вообще отсутствует, там только пассажиры. Машины ходят по заранее разработанному маршруту, останавливаются в отведенных местах.

Техника наделена интеллектуальными способностями, она может маневрировать, обходить препятствия, делать обгоны в полосе движения и тому подобное. В этом убедились не только пассажиры в Ал-Уле, но и в туристической зоне Terhills, что стало единственным местом в Бельгии с полностью автономной транспортной системой.

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Там после однолетней успешной пилотной фазы нынешний парк беспилотных шаттлов расширился до пяти полностью автономных транспортных средств. Они так же работают без сопровождения водителя на борту, но под дистанционным наблюдением.

Сейчас бельгийская автономная автобусная линия с наибольшей транспортной способностью в Европе каждый час обслуживает пятью беспилотными шаттлами более 200 пассажиров.

Беспилотный EZ10 на 100% электрический. Он перевозит до 12 человек. Максимальная грузоподъемность 900 кг. Полный вес автомобиля (GVW) – 3130 кг (4 батареи и усовершенствованный кондиционер).

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Автомобиль с габаритными размерами 4050 x 1892 x 2871 мм может работать при любых климатических условиях. Сильный дождь, снег, туман, температура от -15°C до 45°C ему не страшны. Правда, в пески пустыни или снежные переметы маршруты прокладывать не стоит, поскольку это не внедорожник.

Фото/видео: EasyMile