Французькі автобуси без водіїв незабаром возитимуть туристів

Безпілотні електромобілі EZ10 спільного проєкту EasyMile та RATP Dev стали черговим доказом інтеграції розумних і стійких транспортних рішень у багате культурне середовище.

Туристи з розумінням сприйняли нове у логістичному забезпеченні заповідної зони, жодних нарікань на культуру обслуговування роботизованих машин EZ10 не надходило.

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Шатли працюють на Рівні 4, тобто без втручання людини в управління транспортом. Водій у салоні взагалі відсутній, там тільки пасажири. Машини ходять заздалегідь розробленим маршрутом, зупиняються у відведених місцях.

Техніка наділена інтелектуальними здібностями, вона може маневрувати, обходити перепони, робити обгони у смузі руху тощо. В цьому переконалися не тільки пасажири в АлУлі, але й в туристичній зоні Terhills, що стало єдиним місцем у Бельгії з повністю автономною транспортною системою.

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Там після успішної однорічної пілотної фази теперішній парк безпілотних шатлів розширився до п’яти повністю автономних транспортних засобів. Вони так само працюють без супроводу водія на борту, але під дистанційним наглядом.

Нині бельгійська автономна автобусна лінія з найбільшою транспортною спроможністю у Європі щогодини обслуговує п’ятьма безпілотними шатлами понад 200 пасажирів.

Безпілотний EZ10 на 100% електричний. Він перевозить до 12 осіб. Максимальна вантажність 900 кг. Повна вага автомобіля (GVW) – 3130 кг (4 батареї та вдосконалений кондиціонер).

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Автомобіль з габаритними розмірами 4050 x 1892 x 2871 мм може працювати за будь-яких кліматичних умов. Сильний дощ, сніг, туман, температура від -15°C до 45°C йому не страшні. Щоправда, в піски пустелі чи снігові перемети маршрути прокладати не варто, оскільки це не позашляховик.

Фото/віде: EasyMile