Французский БТР Arquus MAV'Rx создан для активных военных действий

Бронированная машина создана в ответ на сценарии военных действий высокой интенсивности. Это пока прототип новой многоцелевой бронированной машины 4x4, которая сочетает в себе значительную грузоподъемность, высокий уровень защиты и вооружения среднего калибра, сохраняя при этом превосходную мобильность. Главной задачей БТР является перевозка личного состава на передовой и его поддержка надежной огневой мощью.

БТР MAV Rx производитель Arquus позиционирует как настоящую фронтовую машину. Оснащен независимой подвеской колес и двигателем мощностью 400 л.с. Это 8-литровый 6-цилиндровый двигатель, который размещен спереди. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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MAV'Rx оснащен независимой подвеской на двойных рычагах с винтовой пружиной и амортизатором, центральной системой накачки шин и вставками Run Flat, которые являются стандартными для шин 14,00 R20.

Автомобиль сможет преодолевать уклон 60%, а также ездить по боковому уклону 30%, сможет без подготовки преодолеть водное препятствие глубиной 1,2 м, пройти через вертикальное препятствие 0,5 м или траншею 1 м.

Arquus заявляет о грузоподъемности от 2,5 до 4 тонн в зависимости от уровня защиты. Фото: Arquus

Автомобиль имеет длину 6,98 м, ширину 2,55 м и высоту 2,73 м. В конфигурации БТР MAV'Rx может перевозить водителя, командира и бойцов из восьми человек. Если экипаж выходит из него с помощью двух боковых дверей кабины, то десантники это делают через заднюю рампу с электрическим приводом. Хотя при необходимости можно воспользоваться ручным механизмом открытия.

Салон десанта разрабатывался для комфортной перевозки личного состава с ростом более 190 сантиметров и широкими плечами. Все сидят на энергопоглощающих сиденьях, за сиденьями достаточно места для размещения рюкзаков. Для повышения комфорта сиденья смещены в сторону. Объемы кондиционирования воздуха и отопления обеспечивают максимальный комфорт.

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Внутренний дизайн обеспечивает бесперебойное общение между персоналом. Высокий уровень комфорта обеспечивает кондиционер и отопление, разработаны для любых климатических условий.

MAV'RX APC в ходе заводских испытаний. Фото: Arquus

Салон оснащен системами дополнительной защиты экипажа, есть фильтрация, система пожаротушения. Благодаря защите, соответствующей LVL 4 стандарта STANAG 4569 для мин и пуль, MAV'RX защищен лучше, чем его аналоги.

Элементы управления и информация стратегически распределены, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку экипажа. Система Battlenet предоставляет командиру машины улучшенную тактическую осведомленность и более быстрое время реакции.

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MAV'Rx способен интегрировать оружие среднего калибра. На выставке Eurosatory 2024 бронированный автомобиль демонстрируется с башней JCD CPWS под пулемет 25 мм, хотя может использовать другие системы оружия.