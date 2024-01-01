Французький БТР Arquus MAV'Rx створений для активних військових дій

Броньовану машину створено у відповідь на сценарії військових дій високої інтенсивності. Це поки що прототип нової багатоцільової броньованої машини 4x4, яка поєднує в собі значну вантажність, високий рівень захисту та озброєння середнього калібру, зберігаючи при цьому чудову мобільність. Головним завданням БТР є перевезення особового складу на передовій і його підтримка надійною вогневою міццю.

БТР MAV Rx виробник Arquus позиціює як справжню фронтову машину. Оснащений незалежною підвіскою коліс і двигуном потужністю 400 к.с. Це 8-літровий 6-циліндровий двигун, який розміщено спереду. Він працює в парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач.

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MAV'Rx оснащений незалежною підвіскою на подвійних важелях із гвинтовою пружиною та амортизатором, центральною системою накачування шин і вставками Run Flat, які є стандартними для шин 14,00 R20.

Автомобіль зможе долати ухил 60%, а також їздити по бічному ухилу 30%, зможе без підготовки подолати водну перешкоду глибиною 1,2 м, пройти через вертикальну перешкоду 0,5 м чи траншею 1 м.

Arquus заявляє про вантажність від 2,5 до 4 тонн залежно від рівня захисту. Фото: Arquus

Автомобіль має довжину 6,98 м, ширину 2,55 м та висоту 2,73 м. У конфігурації БТР MAV'Rx може перевозити водія, командира та бійців з восьми осіб. Якщо екіпаж виходить з нього за допомогою двох бічних дверей кабіни, то десантники це роблять через задню рампу з електричним приводом. Хоча при потребі можна скористатися ручним механізмом відкриття.

Салон десанту розроблявся для комфортного перевезення особового складу зі зростом понад 190 сантиметрів і широкими плечима. Усі сидять на енергопоглинаючих сидіннях, за сидіннями достатньо місця для розміщення рюкзаків. Для підвищення комфорту сидіння зміщені вбік. Обсяги кондиціонування повітря та опалення забезпечують максимальний комфорт.

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Внутрішній дизайн забезпечує безперебійне спілкування між персоналом. Високий рівень комфорту забезпечує кондиціонер та опалення, розроблені для будь-яких кліматичних умов.

MAV'RX APC в ході заводських випробувань. Фото: Arquus

Салон оснащений системами додаткового захисту екіпажу, є фільтрація, система пожежогасіння. Завдяки захисту, що відповідає LVL 4 стандарту STANAG 4569 для мін і куль, MAV'RX захищений краще, ніж його аналоги.

Елементи управління та інформація стратегічно розподілені, щоб зменшити когнітивне навантаження екіпажу. Система Battlenet надає командиру машини покращену тактичну обізнаність і швидший час реакції.

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MAV'Rx здатний інтегрувати зброю середнього калібру. На виставці Eurosatory 2024 броньований автомобіль демонструється з вежею JCD CPWS під кулемет 25 мм, хоча може використовувати інші системи зброї.