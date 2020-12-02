Автомобиль будет представлен в сегменте C-Premium.

После нескольких лет паузы в модельной гамме французского премиального бренда DS Automobiles опять появится модель DS 4. Она будет иметь четыре главных уникальных свойства:

электрифицированные версии E-TENSE,

расширение возможностей для жизни “онлайн” и создание элегантного цифрового интерьера,

системы для комфорта и спокойствия во время путешествий,

уникальная “световая подпись DS”.

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Новая платформа EMP2V3

Автомобиль DS 4 построен на новой платформе EMP2V3, у которой ряд преимуществ. Начиная от широкого списка версий модели, включая электрифицированные, продолжая более компактной компоновкой узлов и агрегатов, завершая облегчением платформы в частности и автомобиля в целом.

Электрификация E-TENSE

Данная платформа гарантирует достижение баланса шасси с точки зрения возможностей динамической управляемости и высокого уровня безопасности. Платформа EMP2V3 позволяет улучшить много функций и систем, дает свободу самовыражения для дизайнеров и позволяет им создавать автомобили с беспрецедентными пропорциями кузова. И впервые данная платформа была использована для новинки DS 4.

Общая архитектура

Новая платформа разработана, прежде всего, для достижения желаемых пропорций кузова и выверенных аэродинамических характеристик. Новинка DS 4 выделяется уникальным соотношением размеров кузова и колес. Благодаря этому, создается оригинальный силуэт автомобиля – одновременно спортивный внешне и эффективный с точки зрения аэродинамики.

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Уменьшение веса

Платформа EMP2V3 предусматривает использование новых компонентов, изготовленных из композитных материалов. Также присутствуют детали, созданные методом горячей штамповки. Улучшения заметны даже в отдельных узлах: например, система вентиляции стала более компактной, благодаря чему она освобождает больше места для полочек и ниш в салоне.

Безопасность

Новая платформа EMP2V3 была разработана в соответствии со строгими и актуальными требованиями к безопасности. В то же время, полная безопасность не требует компромиссов в виде увеличения веса или усложнения конструкции автомобиля.

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Заряжаемый гибрид DS 4

Платформа EMP2V3 также позволяет использовать технологию гибрида – причем, без ущерба для пространства салона. Основой гибрида является 4-цилиндровый турбо-мотор мощностью 180 лошадиных сил в сочетании с электродвигателем мощностью 110 лошадиных сил и коробкой передач EAT8. Суммарная мощность достигает 225 лошадиных сил.

Подзаряжаемый гибрид питается от тяговой батареи нового типа: более компактные элементы, большая емкость каждой единицы. Аккумулятор обеспечивает запас хода более 50 км в режиме “нулевого выброса” выхлопных газов (согласно правилам измерения WLTP, комбинированный цикл).

Жизнь в режиме “онлайн” и создание цифрового интерьера

Главная идея в компоновке интерьера DS 4 – это концентрация внимания водителя на дороге. Больше не нужно отрывать взгляд на мелочи, и это неоспоримое преимущество с точки зрения безопасности. Результатом интеллектуальных поисков стала авангардная визуальная система DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, которая является первым шагом к дополненной реальности. Благодаря новым технологиям важная информация о движении проецируется как бы прямо на дорогу. Используя оптическую иллюзию, данные отображаются словно на расстоянии – в четырех метрах перед лобовым стеклом. Вся важная информация теперь в действительности будет представлена перед глазами: скорость движения, срабатывание систем помощи водителю, подсказки навигации, предупреждающие сообщения, входящие телефонные звонки, и даже музыкальные треки.

Новинка DS 4 также является первым примером использования полностью переосмысленной информационно-развлекательной системы DS IRIS SYSTEM. Для нее реализована идея создания индивидуальных профилей, которые можно полностью персонализировать. Теперь все выбранные настройки загружаются автоматически, как только определенный человек садится в автомобиль. Системой DS IRIS SYSTEM можно управлять как голосом, так и жестами. Причем система DS IRIS SYSTEM предлагает персональный голосовой помощник, который способен логически распознавать то, что ему говорят, и выполнять запросы.

Наконец, на центральной консоли расположен сенсорный экран DS SMART TOUCH, которым можно управлять кончиками пальцев. На него можно выводить одну из предварительно настроенных функций, использовать для рукописного ввода текста, и прочее. Важно отметить, что бренд DS Automobiles предусматривает возможность “облачного” обновления системы, благодаря чему ее функциональность будет поддерживаться на самом высоком уровне.

“Динамическое спокойствие” от DS Automobiles

Система полуавтономного управления второго уровня, которая уже используется в автомобилях DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 9, для DS 4 была существенно обновлена – и теперь предложена в виде DS DRIVE ASSIST 2.0. Вдобавок к уже существующим возможностям, новая система предлагает: точное расположение автомобиля в своей полосе движения, обгон в полуавтоматическом режиме, регулировку скорости в повороте, работу со знаками ограничения скорости и многое другое.

Комплексная система DS DRIVE ASSIST 2.0 регистрирует все, что происходит в автомобиле и вокруг него, благодаря многочисленным датчикам и сенсорам: фронтальный радар-дальномер, радары в четырех углах автомобиля, камера в верхней части лобового стекла. После чего искусственный интеллект анализирует собранную информацию в режиме реального времени и выдает подсказки для водителя или самостоятельно регулирует работу автомобиля.

Новинка DS 4 – как и другие модели бренда DS Automobiles – создана в соответствии с концепцией “динамического спокойствия и безмятежности”. Это означает хороший комфорт в каждой поездке, а еще – лучшую в своем классе скорость реакции. Одной из самых сильных сторон автомобиля является использование системы DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: активная подвеска, которая работает в паре с камерой. Для достижения хорошего комфорта, система “просматривает” дорогу с помощью камеры в верхней части лобового стекла, а потом пытается предусмотреть неровности и независимо управляет каждым колесом, делая подвеску жестче или мягче, чтобы как можно незаметнее преодолеть препятствие.

Наконец, DS 4 также может предложить DS NIGHT VISION: еще одну технологию, которая позволяет бренду DS Automobiles выделяться среди конкурентов. Инфракрасная камера, расположенная в решетке радиатора, распознает пешеходов и животных на расстоянии до 200 метров даже при плохом освещении и ночью. Водитель просматривает дорогу на цифровом дисплее приборов и заранее видит потенциальную опасность. Кроме того, информация может выводиться на системе проекции данных DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY.

Световая подпись DS

Фары DS MATRIX LED VISION нового поколения стали еще более узкими и современными и объединили сразу две технологии – Matrix Beam и Dynamic Bending Light – чтобы создать единую комплексную систему освещения. Таким образом, автомобиль получил уникальные высокотехнологичные фары, которые придают ему оригинальный вид.

Фары DS MATRIX LED VISION состоят из трех светодиодных модулей, которые уже стали “визитной карточкой” бренда DS Automobiles. Каждый из модулей отвечает за свой функционал, например:

Внутренний модуль фары DS MATRIX LED VISION используется для функции ближнего света – наиболее часто используется в городских условиях.

Центральный модуль фары может поворачиваться до 33,5 градуса (отсылка к управляемым фарам модели DS 1967 года) – так он освещает проезжую часть по бокам и позволяет безопасно проезжать повороты. Свет направлен именно туда, куда вы смотрите: система адаптируется к дорожным условиям, углу поворота рулевого колеса, скорости движения, погодным условиям. Всего установлено пять режимов работы: город, пригород, автомагистраль, плохая погода, туман.

Внешний модуль Matrix Beam (матричный свет) включается для скоростного движения. В данном случае, модуль разделен на пятнадцать сегментов, которые включаются и выключаются независимо друг от друга в зависимости от условий движения. Так можно создавать луч света, который максимально хорошо освещает дорогу и при этом не ослепляет других водителей.

В результате фары DS MATRIX LED VISION адаптируются к дорожным условиям с помощью камеры, расположенной в верхней части лобового стекла. Эти интеллектуальные фары позволяют постоянно двигаться с дальним светом, автоматически настраивая свой световой луч на дальность до 300 метров в зависимости от дорожных условий.

Кроме того, фары DS MATRIX LED VISION дополняются удлиненными дневными ходовыми огнями, которые состоят из 98 светодиодов. Помимо узнаваемой вертикальной световой подписи, дневные ходовые огни также имеют функцию “приветствия” владельца автомобиля.

В салоне автомобиля технологии также служат стилю: как пример, инновационная система вентиляции DS AIR с очень компактными отверстиями-дефлекторами. Ее принцип в том, что воздушный поток, исходя из одной точки, максимально распределяется по всем направлениям. Благодаря своей компактности и вертикальной ориентации, данная система вентиляции удачно спрятана и почти незаметна – в результате достигается “чистота” дизайна в салоне.