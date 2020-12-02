Автомобіль буде представлений в сегменті C-Premium.

Після кількох років паузи в модельній гамі французького преміального бренду DS Automobiles знову з’явиться модель DS 4. Вона матиме головні чотири унікальні властивості:

електрифіковані версії E-TENSE,

розширення можливостей для життя “онлайн” і створення елегантного цифрового інтер'єру,

системи для комфорту і спокою під час подорожей,

унікальний “світловий підпис DS”.

Також у тему: у чому преміальність нового бренду DS

Нова платформа EMP2V3

Автомобіль DS 4 побудований на новій платформі EMP2V3, яка має ряд переваг. Починаючи від широкого переліку версій моделі, включаючи електрифіковані, продовжуючи більш компактним компонуванням вузлів і агрегатів, завершуючи полегшенням платформи зокрема і автомобіля в цілому.

Електрифікація E-TENSE

Дана платформа гарантує досягнення балансу шасі з точки зору можливостей динамічної керованості і високого рівня безпеки. Платформа EMP2V3 дозволяє поліпшити багато функцій і систем, дає свободу самовираження для дизайнерів і дозволяє їм створювати автомобілі з безпрецедентними пропорціями кузова. І вперше дана платформа була використана для новинки DS 4.

Загальна архітектура

Нова платформа розроблена, перш за все, для досягнення бажаних пропорцій кузова і вивірених аеродинамічних характеристик. Новинка DS 4 виділяється унікальним співвідношенням розмірів кузова і коліс. Завдяки цьому, створюється оригінальний силует автомобіля – одночасно спортивний зовні і ефективний з точки зору аеродинаміки.

Також у тему: тест-драйв DS 3 Crossback

Зменшення ваги

Платформа EMP2V3 передбачає використання нових компонентів, виготовлених з композитних матеріалів. Також присутні деталі, створені методом гарячого штампування. Покращення помітні навіть в окремих вузлах: наприклад, система вентиляції стала більш компактною, завдяки чому вона звільняє більше місця для поличок і ніш в салоні.

Безпека

Нова платформа EMP2V3 була розроблена відповідно до строгих та актуальних вимог до безпеки. У той же час, повна безпека не вимагає компромісів у вигляді збільшення ваги або ускладнення конструкції автомобіля.

Читайте також: тест-драйв DS 7 Crossback

Заряджуваний гібрид DS 4

Платформа EMP2V3 також дозволяє використовувати технологію гібрида – причому, без шкоди для простору салону. Основою гібрида є 4-циліндровий турбо-мотор потужністю 180 кінських сил в поєднанні з електродвигуном потужністю 110 кінських сил і коробкою передач EAT8. Сумарна потужність досягає 225 кінських сил.

Підзаряджуваний гібрид живиться від тягової батареї нового типу: більш компактні елементи, велика ємність кожної одиниці. Акумулятор забезпечує запас ходу більше 50 км в режимі “нульового викиду” вихлопних газів (згідно з правилами виміру WLTP, комбінований цикл).

Життя в режимі “онлайн” і створення цифрового інтер'єру

Головна ідея в компонуванні інтер'єру DS 4 – це концентрація уваги водія на дорозі. Більше не потрібно відривати погляд на дрібниці, і це незаперечна перевага з точки зору безпеки. Результатом інтелектуальних пошуків стала авангардна візуальна система DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, яка є першим кроком до доповненої реальності. Завдяки новим технологіям важлива інформація про рух проектується ніби прямо на дорогу. Використовуючи оптичну ілюзію, дані відображаються немов на відстані – за чотири метри перед лобовим склом. Вся важлива інформація тепер в дійсності буде представлена перед очима: швидкість руху, спрацьовування систем допомоги водієві, підказки навігації, попереджувальні повідомлення, вхідні телефонні дзвінки, і навіть музичні треки.

Новинка DS 4 також є першим прикладом використання повністю переосмисленої інформаційно-розважальної системи DS IRIS SYSTEM. Для неї реалізована ідея створення індивідуальних профілів, які можна повністю персоналізувати. Тепер всі вибрані настройки завантажуються автоматично, як тільки певна людина сідає в автомобіль. Системою DS IRIS SYSTEM можна керувати як голосом, так і жестами. Причому система DS IRIS SYSTEM пропонує персональний голосовий помічник, який здатний логічно розпізнавати те, що йому говорять, і виконувати запити.

Нарешті, на центральній консолі розташований сенсорний екран DS SMART TOUCH, яким можна керувати кінчиками пальців. На нього можна виводити одну з попередньо-налаштованих функцій, використовувати для рукописного введення тексту, та інше. Важливо відзначити, що Бренд DS Automobiles передбачає можливість “хмарного” оновлення системи, завдяки чому їх функціональність буде підтримуватися на найвищому рівні.

“Динамічний спокій” від DS Automobiles

Система напівавтономного управління другого рівня, яка вже використовується в автомобілях DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 9, для DS 4 була суттєво оновлена – і тепер запропонована у вигляді DS DRIVE ASSIST 2.0. Додатково до вже існуючих можливостей, нова система пропонує: точне розташування автомобіля в своїй смузі руху, обгін в напівавтоматичному режимі, регулювання швидкості в повороті, роботу зі знаками обмеження швидкості і багато іншого.

Комплексна система DS DRIVE ASSIST 2.0 реєструє все, що відбувається в автомобілі і навколо нього, завдяки численним датчикам і сенсорам: фронтальний радар-далекомір, радари в чотирьох кутах автомобіля, камера у верхній частині лобового скла. Після чого штучний інтелект аналізує зібрану інформацію в режимі реального часу і видає підказки для водія або самостійно регулює роботу автомобіля.

Новинка DS 4 – як і інші моделі Бренду DS Automobiles – створена згідно з концепцією “динамічного спокою і безтурботності”. Це означає хороший комфорт в кожній поїздці, а ще – кращу в своєму класі швидкість реакції. Однією з найсильніших сторін автомобіля є використання системи DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: активна підвіска, яка працює в парі з камерою. Для досягнення хорошого комфорту, система “переглядає” дорогу за допомогою камери у верхній частині лобового скла, а потім намагається передбачити нерівності і незалежно управляє кожним колесом, роблячи підвіску жорсткіше або м'якше, щоб якомога непомітніше подолати перешкоду.

Нарешті, DS 4 також може запропонувати DS NIGHT VISION: ще одну технологію, яка дозволяє Бренду DS Automobiles виділятися серед конкурентів. Інфрачервона камера, розташована в решітці радіатора, розпізнає пішоходів і тварин на відстані до 200 метрів навіть при поганому освітленні і вночі. Водій переглядає дорогу на цифровому дисплеї приладів і заздалегідь бачить потенційну небезпеку. Крім того, інформація може виводитися на системі проекції даних DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY.

Світловий підпис DS

Фари DS MATRIX LED VISION нового покоління стали ще вужчими і сучасними і об'єднали відразу дві технології – Matrix Beam і Dynamic Bending Light – щоб створити єдину комплексну систему освітлення. Таким чином, автомобіль отримав унікальні високотехнологічні фари, які надають йому оригінальний вигляд.

Фари DS MATRIX LED VISION складаються з трьох світлодіодних модулів, які вже стали “візитною карткою” Бренду DS Automobiles. Кожен з модулів відповідає за свій функціонал, наприклад:

Внутрішній модуль фари DS MATRIX LED VISION використовується для функції ближнього світла – найбільш часто використовується в міських умовах.

Центральний модуль фари може повертатися до 33,5 градусів (відсилка до керованих фар моделі DS 1967 роки) – так він висвітлює проїжджу частину з боків і дозволяє безпечно проїжджати повороти. Світло направлено саме туди, куди ви дивитеся: система адаптується до дорожніх умов, куту повороту рульового колеса, швидкості руху, погодних умов. Всього встановлено п'ять режимів роботи: місто, передмістя, автомагістраль, погана погода, туман.

Зовнішній модуль Matrix Beam (матричне світло) включається для швидкісного руху. В даному випадку, модуль розділений на п'ятнадцять сегментів, які вмикаються і вимикаються незалежно один від одного в залежності від умов руху. Так можна створювати промінь світла, який максимально добре висвітлює дорогу і при цьому, не засліплює інших водіїв.

У результаті фари DS MATRIX LED VISION адаптуються до дорожніх умов за допомогою камери, розташованої у верхній частині лобового скла. Ці інтелектуальні фари дозволяють постійно рухатися з дальнім світлом, автоматично налаштовуючи свій світловий промінь на дальність до 300 метрів в залежності від дорожніх умов.

Крім того, фари DS MATRIX LED VISION доповнюються подовженими денними ходовими вогнями, які складаються з 98 світлодіодів. Крім впізнаваного вертикального світлового підпису, денні ходові вогні також мають функцію “привітання” власника автомобіля.

У салоні автомобіля технології також служать стилю: як приклад, інноваційна система вентиляції DS AIR з дуже компактними отворами-дефлекторами. Її принцип в тому, що повітряний потік, виходячи з однієї точки, максимально розподіляється за всіма напрямами. Завдяки своїй компактності і вертикальній орієнтації, дана система вентиляції вдало захована та майже непомітна – в результаті досягається “чистота” дизайну в салоні.