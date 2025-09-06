Французы изобрели велосипед с кабиной без цепи

Транспортное средство французов соединило принципы велосипеда и автомобиля. Разработчики Cixi прибегли к собственной технологии Pedaling Energy Recovery System (PERS), что превращает мускульную силу водителя в электричество для электродвигателя.

В отличие от классического велосипеда, что педально-мускульную энергию передает на заднее колесо с помощью цепи, Vigoz сделал педали приводом для выработки электрического тока непосредственно на валу без каких-либо цепей или ремней.

Выработанный ток питает двигатель, размещенный в ступице колеса, и накапливает емкость батареи. На расположенном под полом аккумуляторе емкостью 22 кВт-ч Cixi Vigoz может проехать до 160 километров, развивая максимальную скорость 120 км/ч.

Фото: Cixi

Разработчик не вдается в детали технологического процесса, сообщил лишь основное – система автоматически регулирует сопротивление педалей в реальном времени. Это позволяет водителю выбирать интенсивность физической нагрузки.

Движение педалей реверсивное: если крутишь вперед – идет вперед, когда педали крутить назад – машина поедет назад. В случае полного использования заряда батареи педали будут вращать колесо через мотор, но уже без электрической поддержки аккумулятора.

Отказавшись от цепной передачи, разработчики оставили прямой механизм: педали напрямую питают электромотор. Также приобщена система рекуперации PERS, во время которой водитель вращением педалей заряжает батарею.

Разработчики гарантируют комфортную и безопасную езду во все времена года в повседневной жизни, независимо от того, идет ли дождь, или светит солнце. Кузов легкий, салон добротный.

Простые в использовании раздвижные окна и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха регулируют внутреннюю температуру автомобиля, чтобы комфортно ездить и настраивать желаемую интенсивность педалирования. Силу кручения педалей стоит выбирать по собственному усмотрению.

Чем выше уровень мощности выбирает водитель, тем меньше интенсивность педалирования понадобится для достижения и поддержания высокой скорости. И наоборот, если вы выберете меньший уровень мощности, вам придется крутить педали интенсивнее, чтобы достичь и поддерживать высокую скорость.

Для безопасности есть трехточечные ремни, для комфорта – кондиционер. Для облегчения прохождения виражей кузов наклоняется, направление поворота задается двумя ручками.

Фото: Cixi

Во Франции и Швейцарии для управления VIGOZ нужны будут водительские права категории B1. В других странах нужны водительские права на автомобиль и водительские права на легкий мотоцикл.

Пока ценник не озвучен. Сообщается, что Vigoz будет доступен только по подписке. Цены объявят после окончательного определения производственных затрат.