Французи винайшли велосипед з кабіною без ланцюга

Транспортний засіб французів поєднав принципи велосипеда та автомобіля. Розробники Cixi вдалися до власної технологію Pedaling Energy Recovery System (PERS), що перетворює мускульну силу водія в електрику для електродвигуна.

На відміну від класичного велосипеда, що педально-мускульну енергію передає на заднє колесо за допомогою ланцюга, Vigoz зробив педалі приводом для вироблення електричного струму безпосередньо на валу без будь-яких ланцюгів чи ременів.

Вироблений струм живить двигун, що розміщений у маточині колеса, та накопичує місткість батареї. На розташованому під підлогою акумуляторі місткістю 22 кВт-год Cixi Vigoz може проїхати до 160 кілометрів, розвиваючи максимальну швидкість 120 км/год.

Фото: Cixi

Розробник не вдається в деталі технологічного процесу, повідомив лише основне - система автоматично регулює опір педалей у реальному часі. Це дозволяє водієві вибирати інтенсивність фізичного навантаження.

Рух педалей реверсивний: якщо крутиш вперед – іде вперед, коли педалі крутити назад - машина поїде назад. У разі повного використання заряду батареї педалі обертатимуть колесо через мотор, але вже без електричної підтримки акумулятора.

Відмовившись від ланцюгової передачі, розробники залишили прямий механізм: педалі безпосередньо живлять електромотор. Також долучена система рекуперації PERS, під час якої водій обертанням педалей заряджає батарею.

Розробники гарантують комфортну та безпечну їзду в усі пори року у повсякденному житті, незалежно від того, чи йде дощ, чи світить сонце. Кузов легкий, салон добротний.

Прості у використанні розсувні вікна та система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря регулюють внутрішню температуру автомобіля, щоб комфортно їздити та налаштовувати бажану інтенсивність педалювання. Силу крутіння педалей варто вибирати на власний розсуд.

Чим вищий рівень потужності обирає водій, тим менша інтенсивність педалювання знадобиться для досягнення та підтримки високої швидкості. І навпаки, якщо ви оберете менший рівень потужності, вам доведеться крутити педалі інтенсивніше, щоб досягти та підтримувати високу швидкість.

Для безпеки є триточкові ремені, для комфорту – кондиціонер. Для полегшення проходження віражів кузов нахиляється, напрямок повороту задається двома ручками.

Фото: Cixi

У Франції та Швейцарії для керування VIGOZ потрібні будуть водійські права категорії B1. В інших країнах потрібні водійські права на автомобіль та водійські права на легкий мотоцикл.

Допоки цінник не озвучено. Повідомляється, що Vigoz буде доступний лише за передплатою. Ціни оголосять після остаточного визначення виробничих витрат.