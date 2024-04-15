Секретный прототип 208 Cabriolet с мягкой крышей недавно показали в музее Peugeot во Франции: конфигурация полотняной крыши должна была дать больше пространства и комфорта для пассажиров заднего ряда.

Разработку 2007 года через несколько лет забраковали из-за больших затрат по сравнению с аналогичным DS3 Cabrio, который имел менее сложную крышу. Долгое время этот проект держали засекреченным.

Как правило, отклоненные разработки годами остаются скрытыми за закрытыми дверями.

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Именно так произошло с Peugeot 208 Cabriolet. Он в серийное производство не попал, но прототип на долгие годы засекретили. И вот только на днях его для показа выставили для статического показа в музее компании. Таким образом посетители могут увидеть, что могло бы быть, если бы руководители компании дали зеленый свет для производства этой модели.

Этот DS3 Cabrio был в четыре раза дешевле в производстве и его поставили в серию. Фото: largus.fr

В отличие от своих предшественников, 206 CC и 207 CC, которые имели выдвижную жесткую крышу, кабриолетная версия Peugeot 208 (см. фотоподборку внизу) должна была вернуть конфигурацию с мягким верхом. Французский бренд признал преимущества этого решения в экономии средств и весе.

На прототипе традиционная брезентовая крыша могла обеспечить более сбалансированные пропорции без использования элементов купе предыдущих итераций. Это дало бы больше места для голов и коленей задних пассажиров, благодаря чему салон будет менее тесным.

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Сообщается, что механизм крыши был разработан австрийской компанией Magna Steyr, которая отвечала за производство Peugeot RCZ. Красная брезентовая крыша прототипа сочеталась с кожаным салоном, стеклянным задним окном и встроенным третьим стоп-сигналом.

Остальная часть кузова в значительной степени общая с трехдверным хэтчбеком, что уменьшает затраты на разработку. Помимо отсутствия крыши и безрамных окон, прототип Peugeot 208 Cabriolet имеет сделанную на заказ заднюю часть с сильно скульптурной дверью багажника и новым задним бампером.

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Экскурсоводы музея сообщают, что проект не был реализован из-за "реструктуризации и рационализации, проведенной в то время группой PSA". В 2011 году проект отложили в пользу собрата DS3 Cabrio такого же размера. Последний дебютировал в 2012 году, используя фиксированные стойки и гораздо меньшую брезентовую крышу. Это решение привело к значительно более низким затратам на исследования и разработки по сравнению с полным кабриолетом.

Как стало известно из проверенных источников, производство DS3 Cabrio требовало инвестиций в размере 50 миллионов евро, что в четыре раза меньше, чем у Peugeot 208 Cabriolet.

Компанию 208-му на подиуме музея составил еще один интригующий и невиданный ранее прототип – белый Peugeot RCZ Cabriolet, который также не попал в производство. Эта модель имеет брезентовый верх, который отличается от выразительной стеклянной крыши серийного купе.